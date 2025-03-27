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去年第4季暴風圈逆勢推案結果曝 住展：苦酒滿杯

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

住展雜誌彙整去年第四季公開新案資訊，雙北一共進場51個住宅預售案，到目前為止，統計建商臉書粉絲團公布資訊，僅北市松山區「京釀」，新北板橋區「文化翡格」完銷，完銷占比僅3.9%。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，去年第四季在第七波信用管制、銀行房貸滿水位兩大利空夾擊下，購屋信心全面崩壞，但不少建案因已做規劃，不得不在暴風圈中逆勢進場。

而在買氣低迷，案量又創新高之下，指標案單周平均成交組數只剩一組，賞屋組數只有十多組。

他表示，相較去年上半年房市火熱，不少建案公開一個月內就預約完畢，準備結案，眼下則是賣個一年半載也看不到盡頭，雙北市又是高房價區，買氣容易受限，建商、代銷苦酒滿杯。

陳炳辰表示，完銷個案「文化翡格」、「京釀」都是小宅設計，前者為15坪套房，後者也都在20坪內，雖然單價都不低，「文化翡格」來到9字頭，「京釀」更躍上120萬元，但總價還有機會壓在一千多萬元，總價為王，戰勝冷氣團，戶數上又皆僅十幾二十戶，兩案的代銷均還有房仲背景，客戶資源豐富，具備充分快銷條件。

陳炳辰指出，去年第四季逆風推案表現不佳，但今年開春位在台北市內湖區、萬華區，新北市三重區、新莊區、永和區的新案，則傳銷售順暢捷報。

主要是建案不再創高價，像新案來到單價三位數的台北市內湖區、萬華區，與新北市三重區、永和區，今年成績不錯的案子都有買在低於百萬元，甚至不到9字頭的可能，建商自我約束的誠意開價，成為房市海嘯的保命救生圈。

去年第四季雙北進場完銷案。住展雜誌提供
去年第四季雙北進場完銷案。住展雜誌提供

建商 建案 房市 買氣

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