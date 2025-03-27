台南住宅價格微幅上漲 打房發酵交易量明顯下降

台南市今年1月住宅價格指數出爐，雖然較去年12月微漲，但交易量較前期大幅減少32.09%。地政局表示，因受農曆年節影響，多數行政區交易量下降，以仁德區減幅64.55%最為顯著。

南市地政局統計，今年1月住宅價格指數為149.53，較去年12月（前期）微幅上漲0.06%，相較去年同期則上漲6.62%。在住宅方面，大廈的價格指數為155.82，透天住宅為139.67，與前期相較，大廈價格指數微幅上漲0.08%，透天住宅價格指數微幅上漲0.02%。

地政局長陳淑美表示，本期住宅價格指數多數行政區微幅上漲，交易量方面，全市1月建物移轉棟數1380棟，較前期減少32.09%，整體買賣棟數與去年同期相較大幅衰退44.33%，顯示不動產市場隨著央行發布第7波選擇性信用管制，緊縮不動產貸款資金，對市場已產生影響。

行政區的住宅價格指數表現上，多數行政區價格指數較前期及去年同期均呈現微幅上漲，其中新市區的漲幅最高，較前期微幅上漲0.20%，其次為北區和東區，分別微幅上漲0.15%和0.12%；若與去年同期比較，漲幅最高的前三個行政區依次為新營區9.52%、北區8.17%以及南區7.65%。但歸仁區、仁德區、南區以及佳里區等地出現微幅下跌，本期指數分別微幅下跌0.55%、0.23%、0.19%以及0.03%。

各行政區交易量表前三名分別為永康區174棟、北區157棟以及南科區域132棟。與去年同期相比，佳里區和北區增幅最為顯著，本期交易量分別增加33.87%、31.93%，其中北區因區內新建案完工後，第一次移轉登記的案量較去年同期有所增加，本期第一次移轉棟數為84棟。相較之下，安平區、善化區以及歸仁區交易量都下跌逾6成5。