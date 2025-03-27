耐斯集團二代接班 愛之味總經理陳志展任民雄頭橋廠協會理事長

嘉義知名企業耐斯集團二代接班，集團執行長陳志鴻最近卸任義雲會長，陳志鴻二弟、愛之味總經理陳志展，昨晚在耐斯王子大飯店，接任嘉縣民雄頭橋產業園區聯合廠商協進會理事長，席開30多桌，嘉縣市長翁章梁、黃敏惠、立委蔡易餘、民雄鄉長林于玲等政商界人士齊聚，表達祝賀支持，餐會盛大熱烈，冠蓋雲集。

第三屆協進會理事長陳志展從第二屆理事長張哲明手中接下印信，象徵責任傳承。耐斯集團會長陳鏡仁帶領家族成員參加，陳志展現為愛之味公司總經理，事業有成，事業版圖跨足食品製造加工、買賣業等，產品涵蓋飲品、醬菜、甜點、保健食品，市面上耳熟能詳的愛之味麥仔茶、純濃燕麥、分解茶及土豆麵筋、牛奶花生均為愛之味熱銷產品。

陳志展儘管事務繁忙，身兼多職，仍任重道遠，獲選民雄頭橋產業園區聯合廠商協進會理事長。他說，從小受父親耐斯集團創辦人陳鏡村影響，謹記「以和為貴」家訓，延伸出「和愛誠信」企業集團管理哲學，秉持「讓明日更健康」經營理念，持續生產更健康美味產品。

他期許本著產業創新、科技創新、金融創新目標，率全體會員創造更多經濟發展，深化服務，讓會務更加蓬勃發展。他說，中華民國工業區廠商聯合總會已列為全國七大工商團體，身為產業園區一分子，參與國家經濟建設不可或缺重要團隊，期盼本著聚集「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」三大方向邁進，達成「產業創新」、「科技創新」、「金融創新」、「投資人才」的創新成長目標。