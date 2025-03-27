精剛布局擴建產能 2025年業績動能再起

精剛（1584）2024年合併營業收入28.8億元，較2023年增長4.79%；營業利益2.59億元，年增近五成；每股稅後盈餘1.57元；擬配息0.7元，配發率約五成。展望未來，精剛持續發展增加鈦合金產品的占比、加速產品認證進程，積極拓展美國市場、因應全球供應鏈轉移趨勢進行布局，持續擴建產線增加產能、放大檢驗量能。

精剛表示，致力於中長期策略發展，積極擴充自有產線及產能，加上外銷市場拓展成果顯著，尤以歐洲市場成長最為亮眼，帶動公司全年營收、營業毛利及營業利益均創下歷史新高，展現卓越的獲利能力。精剛董事會已通過2024年盈餘分配案，每股擬配發現金股利0.7元，歷年股利發放皆維持穩定水準，展現長期經營的穩健性。

精剛是目前台灣唯一擁有生產鎳合金產品關鍵設備「真空感應熔煉爐」（VIM）及「真空電弧再熔煉」（VAR）的企業，也是台灣唯一專業生產超合金與鈦合金原材料的公司，專注於鎳基及鈦基合金高階金屬應用市場。公司產品具有優異的高溫性能與抗腐蝕特性，廣泛應用於石油、天然氣工業及國防與航太領域，是公司持續成長的重要動能。為了擴增產品線，精剛亦建置真空電弧熔煉設備（VAR）進一步強化鈦合金生產，實現從原材料熔煉、鍛打、調質、精整到成品檢驗的一條龍製程，確立精剛在特殊合金市場的領導地位。

未來，精剛將持續深化鈦合金產品的布局、加速進行產品認證、提昇產品品質，並在業務面積極拓展美國市場、因應全球供應鏈轉移趨勢；此外，公司亦將持續強化公司治理，積極推動永續經營，為台灣永續經營貢獻一份心力。