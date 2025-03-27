2025台北國際自行車展及台灣國際運動及健身展開幕 展望綠色永續商機

外貿協會主辦的台北國際自行車展(TAIPEI CYCLE)及台灣國際運動及健身展(TaiSPO)3月26日至29日盛大開幕，這屆規格再創新高，雙展共計1,200家參展企業，合計使用4,350個攤位，站穩全球高階自行車及運動健身產業供應鏈密度最高的商洽平台，兩大新創展區Bike Vision、Sport-bilities專區擴大徵集國際新創團隊加入，持續打造亞洲最具話題的自行車及運動健身產業展覽。

外貿協會董事長黃志芳出席開幕典禮時表示，很榮幸與全球超過80國貴賓與參觀者齊聚TAIPEI CYCLE與TaiSPO，這不僅是展示產業最新技術的平台，更是展現如何以運動精神來推動創新、引領變革，並推廣健康、幸福與積極的生活方式。

2025年TAIPEI CYCLE以「創新動能」、「永續前行」、「騎行生態圈」、「智慧騎乘」為四大核心，搭配「Ride the Revolution」口號，展現對未來產業發展的期許。除了有國內外指標大廠美利達MERIDA、巨大GIANT、桂盟KMC、SRAM、SHIMANO、愛地雅IDEAL及正新Maxxis等知名品牌外，同時有歐洲館及日本館兩大國家館帶來多樣化的國際品牌，國際展商參展規模達20%，亦有多家企業看好電動自行車市場，成為展覽中跨域展出的新亮點。

產業人士引頸期盼的產業論壇，TAIPEI CYCLE自行車產業論壇推出「Beyond Biking出騎致勝」，邀請KOM登山賽、環義、GRAND CYCLE TOYKO等知名國際賽事代表，親自現身介紹自行車經濟的五大面向，品牌加值、城市共生、文化交會、生活共融與在地影響，見證城市間如何透過運動賽事，騎向市場經濟，並兼顧觀光與環境永續的新篇章。

TaiSPO運動健身產業論壇「Fitness For All全面啟動」，上午國際場從全球健身商機下探討歐洲與亞太市場的健身房佈局、深化會員關係及互動，國際級講師包含英國知名健身品牌Watson Gym Equipment亞太區執行長Robert Sawhney、歐洲運動用品零售商聯盟FEDAS執行董事Michael Nendwich；下午場深入臺灣健身房市場，剖析管理、金流與商模的三大經營要點、場所選址與法規，並探討最新型態健身房的創新策略思維。

本屆亮點之一，台灣精品館（Taiwan Excellence Pavilion）以「Go Healthy with Taiwan」為主題，響應「健康台灣（Healthy Taiwan）」政策，推廣智慧運動、運動器材及自行車，攜手美利達、桂盟等13家獲獎企業，結合運動競速與觀光元素，展現臺灣在自行車與大健康產業的創新實力，透過活動串聯台灣精品品牌，集章就可免費兌換台灣特色點心，讓全球買家與消費者體驗台灣精品之餘，也了解台灣自行車觀光文化。

2025年「台北國際自行車展」、「台灣國際運動及健身展」3月26日至29日在南港展覽館1、2館同期展出，歡迎把握時間參觀大健康運動產業年度盛會，展期四天相關業者可持預登QR Code掃描入場，展期第三、四天一般民眾可購票入場。更多展覽見官方網站TAIPEI CYCLE(www.taipeicycle.com.tw)、TaiSPO (www.taispo.com.tw)。