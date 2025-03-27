聚界潔能技術挺進摩納哥 全球首創教育平台曝光

國內唯一核融合科技公司聚界潔能27日表示，該公司將於今年4月28日於摩納哥部舉辦的「摩納哥清潔核融合論壇（Monaco Clean Fusion Forum）」中，發表核融合教育與技術的發展。聚界潔能除了將展示旗下研發的Alpha-E 教育系統之外，也將首度推出Fusion AI Data Center（核融合 AI 數據中心）。

聚界潔能公司表示，該公司研發的Alpha-E教育系統，是一款可於實驗室、校園中安全操作的桌上型核融合裝置，為世界上第一個專為教育用途打造的核融合平台。它不僅具備高度模組化與擴充性，更可實際應用於質子–硼（p–B）融合與氘–氘（D–D）融合實驗，讓師生能夠親自操作並觀察真實核融合反應過程，大幅提升教學與研究的即時性與臨場感。

此外，這套Alpha-E教育系統更允許學生與研究人員自訂實驗參數、觀測電漿行為、累積數據進行分析與模擬，從而將抽象的理論轉化為具體的操作與學習經驗。Alpha-E 的設計，適用於高中至大學、研究機構與產業訓練中心，具備高度教育性、實用性與示範性，成為全球推動核融合教育的關鍵工具。

聚界潔能公司表示，為進一步突破Alpha-E 教育系統的地域限制，聚界潔能也同步推出Fusion AI Data Center，讓用戶僅需透過網路與電腦，即可遠端連接Alpha-E裝置，實時觀察與控制核融合實驗。

這項雲端服務採用Fusion-as-a-Service（FaaS）模式，不需實體硬體、不受空間與法規限制，便可獲得即時實驗數據與學習資源。實體裝置與雲端平台的結合，能大幅拓展年輕世代接觸核融合實驗的機會，讓過去資源有限、無法參與的人才親自動手，投入核融合的研究與學習，發揮他們的潛力，加速核融合技術的研發。

聚界潔能執行長劉宇環說明Alpha-E裝置帶來的影響力，如果希望核融合技術真正走向商業化，就必須讓全世界更多研究人員、教育者與實作人才都有機會參與其中。Alpha-E和 Fusion AI Data Center正是為此而生，將過去侷限在少數實驗室內的核融合研究，擴展為一個開放、可共享的國際合作平台。

聚界潔能公司說明，核融合作為未來能源的新選項，逐漸受到國際與台灣重視。而在全球能源領域中，摩納哥以其積極倡議永續發展與潔淨能源政策聞名。作為一個面積僅2平方公里的國家，摩納哥在親王阿爾貝二世的帶領下，長期投身氣候行動與再生能源的推動，更將核融合視為未來轉型的關鍵技術。

聚界潔能公司長期與摩納哥王室及其基金會保持合作關係，摩納哥親王阿爾貝二世對聚界所研發的全球首創核融合教育系統表示高度肯定，認為這項系統將成為未來核融合人才培育的關鍵基礎。因此，在摩納哥親王的支持下，聚界潔能將在今年4月28日，於摩納哥遊艇俱樂部舉辦「摩納哥清潔核融合論壇（Monaco Clean Fusion Forum）」，匯集全球頂尖的核融合領袖、科學家與企業家，共同研討並推動核融合教育與技術的發展。

劉宇環指出，教育與跨國合作將是核融合推動普及與商業化的兩大關鍵支柱。本次論壇不僅是技術展示的平台，更是一場全球高層次的對話與策略整合，此次論壇受到摩納哥親王阿爾貝二世與其基金會大力支持，親王本人將親臨現場，顯示對核融合的高度重視與期待。