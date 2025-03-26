搶兒童節、愚人節商機 爭鮮集團旗下品牌各出奇招

爭鮮餐飲集團應景愚人節、兒童節氛圍，旗下品牌「爭鮮迴轉壽司」、「爭鮮PLUS」、「爭鮮gogo」、「定食8」、「MAGiC TOUCH」各出奇招，推出不同限時商品及專屬活動。

爭鮮因應兒童節，以永保赤子之心為概念，推出「巨無霸手卷」，以經典口味推出放大版的「明太子鱈場蟹風味棒手卷」及「鮮蝦手卷」，將手卷放大再放大，高達28公分！另外，還有「買大送小」活動，即日起至4月6日內用點購巨無霸手卷一份90元，立即送同口味一般尺寸手卷一份，再加碼送限量「走走公仔巨無霸貼紙」1張。大小手卷一起排排站拍照超可愛，與產品合照並上傳爭鮮FB或IG完成指定條件，可再抽爭鮮500元餐券。超療癒大小組合，適合大人、小朋友一起享用，期間限定於爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS全台門市期間限量販售，售完為止。

爭鮮餐飲集團旗下品牌MAGiC TOUCH主打豐富多元食材現點現做及壽司以外的多元餐點，以大膽創意的新潮料理，透過列車直送來增添趣味用餐體驗。今年因應愚人節，於3月31日至4月6日推出「爾愚我詐」壽司盲盒，通通均一價只要 40元！期間限定共5款搞怪餐點，於點餐系統上分別以圖示「三角形」、「圓形」、「正方形」、「問號」、「雨傘」標示，由顧客自行盲點，出餐後掀蓋才能看到餐點內容及驚喜感，另類的味蕾挑戰，愚人節整人話題首選。

另外，MAGiC TOUCH推出兒童節活動，3月31日至4月6日來店不限金額消費，即可獲得「10秒鐘教室聯名著色紙」1張，限量發送、送完為止。完成作品並拍照上傳爭鮮FB指定貼文即可抽爭鮮餐券500元。

爭鮮gogo連續6年話題商品「飯裡藏鮮」又來囉！以盲盒為概念，推出後好評不斷、網路討論度熱烈，成為每年固定推出、粉絲敲碗回歸的期間限定商品。今年爭鮮gogo特別以翻轉為概念，邀請台灣翻轉文字大師「林國慶」老師設計爭鮮gogo專屬翻轉字，將「爭鮮gogo」翻轉即可變成「驚喜」。讓餐盒不只是翻出好料，更是翻轉生活中的不如意，隨時「翻轉見驚喜」！此次推出海、陸雙口味，並且設計「翻轉腰條」餐盒翻面抽活動，《魚額不足？》翻轉一下，就能《賺到有魚！》；《遇見豬隊友？》翻轉一下，變成《豬事歐趴！》，還有機會獲得飯裡藏鮮再來1盒，好吃又好玩，4/30前全台爭鮮gogo皆有販售，於門市出示爭鮮FB 飯裡藏鮮指定貼文按讚畫面，消費滿 100 元可享手卷系列加購價 35 元。此外，針對愚人節特別企劃快閃一日活動，於4月1日當天購買飯裡藏鮮，即送翻轉貼紙1張，還能以41元加購《人氣五小福》商品(原價60元)。