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療癒系畫家黃琯予赴東京交流 展現台灣藝術多元文化

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
著名療癒系畫家黃琯予(右)率台灣數十位畫家參與在東京舉辦的26屆國際書畫交流會展。黃琯予/提供
著名療癒系畫家黃琯予(右)率台灣數十位畫家參與在東京舉辦的26屆國際書畫交流會展。黃琯予/提供

來自台中的著名療癒系畫家黃琯予，前往日本東京參加第26屆國際書畫交流會展，這次不僅帶來她許多作品參展，也擔任本屆國際書畫交流會展的副理事長，還特別從台灣帶領數十名書畫家前來共襄盛舉，充分展現台灣藝術文化的多元面貌。

日本NPO法人國際書畫交流會理事長福田稔指出，這次的交流會，邀請了14個國家的260位書畫藝術家參加，共計500多件作品。展期從即日起到3月31日為止，展覽會場就位在東京上野的東京都美術館內，附近上野恩賜公園已經是櫻花盛開，吸引很多海內外的民眾前往參加，

黃琯予表示，這次特別從台灣帶領數十名書畫家前來參加，展現台灣藝術文化的多元面貌，除了可以跟歐亞非各國的藝術家交換創作經驗之外，也讓台灣的書畫文化在國際舞台上嶄露頭角，她感到非常高興跟興奮。

而在整個會展當中，黃琯予除了安排所有書畫藝術家在日本的行程交通住宿之外，也特別安排台灣的團員跟一些外國朋友，前往富士山河口湖，體驗日本山明水秀的藝術文化氛圍。

來自高雄的書畫家藍黃玉鳳表示，這次受到黃琯予熱情邀約，前來日本東京都美術館參展，感到無比的興奮跟榮耀。來自泰國的台商分會長王碧蘭，也帶來多幅彩墨作品，希望以傳統說話的創作突破框架，以藝術創作帶給人們幸福。

主辦單位NPO法人國際書畫交流會理事長福田稔強調，由於有黃琯予副理事長的協助，整個交流會才能辦得這麼成功順利，國際書畫家會展將來還會充分跟台灣畫家合作聯絡，讓國際書畫的交流更密切。

在開幕酒會中，台灣駐日代表處橫濱分處長張淑玲特別到現場致詞，也帶來台北市兩位藝術家，在現場跟各國的書畫藝術家交流。

駐日代表處橫濱分處長張淑玲(左1)帶來台北市兩位藝術家，在現場跟大家交流。黃琯予/提供
駐日代表處橫濱分處長張淑玲(左1)帶來台北市兩位藝術家，在現場跟大家交流。黃琯予/提供
日本NPO法人國際書畫交流會理事長福田稔(左)肯定黃琯予(右)為交流會付出的心力。黃琯予/提供
日本NPO法人國際書畫交流會理事長福田稔(左)肯定黃琯予(右)為交流會付出的心力。黃琯予/提供

日本 東京 藝術家

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