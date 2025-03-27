和泰車今年1、2月銷售創佳績 拚年銷16萬輛

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
龍頭車廠和泰車今年1、2月銷售創下佳績。 記者黃淑惠/攝
龍頭車廠和泰車今年1、2月銷售創下佳績。 記者黃淑惠/攝

龍頭車廠和泰車（2207）今年1、2月銷售創下佳績，和泰車指出，目前銷售量與市占率都符合預期，和泰車有信心能達成全年三大品牌逾16萬輛的銷售目標，力拚再創新高紀錄。

和泰車昨（26）日召開法說會，除了說明去年的獲利表現之外，並說明今年的訂單狀況與計畫。其中TOYOTA Alphard車款熱銷，今年來自日本的配額較去年增加，都仍被搶光，和泰車持續向原廠爭取更多配額，將有助於和泰車的銷售與獲利。

另外，和泰車旗下重要轉投資「車美仕」備受法人圈關注，和泰車透露，未來車美仕還將持續尋求適合市場需求的產品，擴大營業規模。

車美仕是豐田在台唯一認證的車用公司，車美仕生產的產品並透過豐田的經銷體系銷往中東、北美、日本地區，營業規模持續擴大，成為和泰集團重要獲利來源的轉投資公司。

銷售目標方面，和泰車旗下三品牌Toyota、Lexus與HINO，2024年合計總登錄超過15.9萬輛，刷下歷史次高紀錄，市占率34.9%，今年三大品牌的銷售目標分別為TOYOTA 13萬輛、LEXUS 2.85萬輛、HINO 6,350輛，整體較去年增加。

近期車美仕轉投資成立的GR Garage，豐田會長豐田章男並在開幕式時親自表演甩尾，使得車美仕與GR Garage更受矚目。

和泰車今年前二月的銷售與市占率仍突出，元月市占超過四成，2月也來到37.8%，到本月24日為止，和泰車的訂單狀況仍然相當好，Toyota的未交車訂單約1萬輛，其中Camry　HV及Alphard超過2,000張以上訂單；Lexus的未交車訂單包括5,000輛，其中LM有超過1,000輛，另LBX也還有超過1,000輛的訂單。


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