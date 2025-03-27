自行車展轉動百億商機 聚焦創新、永續、智慧與生態圈

台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）及台灣國際運動及健身展昨（26）日開展，主辦單位外貿協會指出，今年大展具備四大核心亮點，包括創新、永續、智慧與生態圈，不僅展出規模創新高，且吸引全球80國指標買主來採購台，先期將帶來至少百億元商機。

經濟部長郭智輝昨日出席開幕式致詞時表示，台灣不僅是全球自行車產業的重要生產與研發基地，隨著全球健康意識高漲與高齡化趨勢，運動與健康產業正快速成長，未來十年將成為全球最具潛力的明星產業，政府將持續推動跨域整合與科技升級，協助業者布局「大健康」市場。

貿協指出，本屆規格再創新高，雙展共計1,200家參展企業，合計使用4,350個攤位。外貿協會董事長黃志芳指出，此次自行車展吸引80個國家，3,500家國外買家前來，參展廠商除了有國內外指標大廠美利達、巨大、桂盟、SRAM、SHIMANO、愛地雅及正新等知名企業與品牌外，同時有歐洲館及日本館兩大國家館帶來多樣化的國際品牌，國際展商參展規模達20%。

自行車輸出公會理事長吳盈也表示，自行車產業也歷經景氣谷底，隨著庫存去化逐漸完成，剛性需求穩定支撐，產業已於底部築基。展望今年，市場將穩步回彈，預期下半年成長動能更為明確，產業信心逐漸恢復。

今年展出亮點方面，貿協指出，2025年TAIPEI CYCLE以創新動能、永續前行、騎行生態圈、智慧騎乘為四大核心亮點。

在創新動能方面，展會聚焦技術創新與新創企業的崛起。今年的「Bike Vision創新與新創活動」匯集來自六國11家新創企業，展示AI智慧騎行技術、電動化解決方案、ESG永續應用及新型商業模式。

永續前行方面，也是今年展覽的重點之一。2025年展會攜手SGS推動永續發展，精選35家落實環保製造、低碳技術與循環經濟的企業，策劃「Green Forward永續導覽」，帶領與會者深入探索自行車產業的綠色創新。

對於智慧騎乘主題，則展示數位科技重塑騎行生活的體驗。展覽將呈現E-Cycling虛擬騎行與智慧訓練設備，展示全球頂尖的智慧騎行平台、數據分析解決方案，並舉辦國際E-Cycling競技賽，連結全球騎行社群，打造全新數位互動模式。

至於騎行生態圈（Cycling Ecosystem），展會重點是從騎行文化與賽事經濟的全新視角檢視自行車產業的多元發展。