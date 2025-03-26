南投市交通、醫療雙利多齊發 房市外溢買盤持續發酵

南投市交通、醫療雙利多齊發，帶動房市外溢買盤發酵。業界指出，南投市鄰近國道三號，對外交通發達，長年受到房市買盤外溢關注，近期再受惠交通轉運站、南基醫院、台中捷運橘線延伸納入評估等利多，話題性十足。

周邊台中知名建商6,322坪超級造鎮案可望受惠，首期別墅案「拓璞天藏」訴求總價1,388萬元起，因價格親民實惠，吸引不少人選擇在此入手有天有地的別墅產品，前景可期。

南投市位處中彰投樞紐地帶，聯外幹道則有國道三號及76快速道路可利用，往來其他中部縣市輕鬆便捷；市區核心機能齊全，包括平和國小、中興國中、家樂福、南投縣立棒球場、南投縣立體育場等，生活日常一應俱全，周邊距離中興新村也不遠，既有機能成熟。

尤其最近，在地利多不斷，市區醫療、交通建設亦是買房指標之一，吸引人口快速流動。

當地繼衛福部南投醫院癌症治療中心竣工後，「南基醫院」去年也在南崗一路找到新院區，基地面積達2,650坪，將斥資約50億元新建地下4層、地上12層的醫療大樓，並預告將導入智慧醫療，成為南投縣第三家區域醫院，預計2028年完工。

另一方面，南投縣政府也宣布，將在南投市復興路、三和三路口「舊台汽車站」興建交通轉運站，因位居市區精華地段，人車往來密集，地點適宜，未來轉運站將採BOT方式開發，提供多功能轉乘服務，預計2030年營運。南投縣政府同時透露，台中捷運橘線可望納入「可行性評估」，雙雙點燃當地房市引擎。

「待建設機能完成後，未來房市前景可期」在地房仲說，南投市原先房地產交易以在地族群為主，但近年隨著台中房價飆漲、市區2房價動輒上千萬元，幾乎可以在南投市買新別墅，因此逐漸吸引購屋族外移。

尤其這波交通、醫療利多釋出，對在地人來說是一大福音，也為房市注入強心針，加速買盤進駐。

鴻邑建設早早看好當地潛力，布局廣達6,322坪造鎮基地，首期建案「拓璞天藏」驅車30分鐘可到台中、車程5分鐘享有南投市區核心機能。鴻邑建設董事長唐廷照說，全新別墅房價僅1,000多萬元，相較台中親民許多，吸引不少當地透天族群、或是台中年輕族群外溢到此。

據了解，近期醫療、交通等兩大利多釋出後，現場詢問熱度增加不少。