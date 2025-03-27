智慧經營／共信醫藥總經理林懋元 累積認同感 邁步創新

近年來生技產業蓬勃發展，許多生技公司在資本市場享受高價股光環，經常成為業外人士欽羡的對象。共信醫藥（6617）總經理林懋元認為，生技產業尤其是新藥開發公司，產品開花結果之前，必須忍受長期的孤單與龐大的挫折，箇中苦處並非外人所能體會，因此如何管理好一家新藥研發公司，主事者心態及方法都必須很有技巧。

丟掉理論 鍛鍊推理能力

共信醫藥公司最早成立於2000年，由創辦人吳宜莊和他的好友共信副董事長石家舜在美國共同成立。

該公司開發的抗肺癌新藥PTS302，已於2022年11月取得中國化藥一類新藥藥證，目前陸續在中國大陸各醫院推廣，可說是歷經20年磨一劍，終於讓共信的新藥開花結果。

林懋元表示，共信醫藥的發展歷程，和許多新藥公司一樣充滿艱辛，一家成立20多年的公司背後靠著不懈的研發與持續投入資金，管理者須背負的責任非常重，多數時候看著這家公司前途茫茫，沒有拿到藥證之前一切說詞都沒有太多實質意義，這些壓力除了來自股東之外，如何凝聚員工向心力更是一大挑戰。對此，林懋元提出了三大管理心法供其他新藥公司參考，希望能減少其他公司的學習曲線。

首先，依美國生技產業發展經驗，一項新藥要成功，通常需經過長達20年的投入，且只有極少數案例能夠成功，但是很少有員工能陪著經營者耐心等待這麼長時間的煎熬，林懋元自己擔任總經理至今，對於有意加入公司的新進員工，他通常是親自教育訓練，將公司的長遠核心價值及可能面臨的風險，耳提面命地告訴新進人員，目的是儘可能為員工累積認同感。

其次，新藥開發的過程本身就是不斷創新的過程，因此他在教育員工時，經常會提醒他們放掉過去學校所唸的理論，而是要從實務中累積邏輯推理能力。林懋元強調：「這是從事新創事業最困難的工作」，面對持續冒出的新問題、想方設法找出新答案。

他指出，許多實驗開始進行後，並不是今天做了明天就會知道答案，多數時候是今天做了，明年、甚至後年才知道答案。因此許多主管或是各級員工經常陷入苦思，「 到底我做的這些事情對不對？」這些對或不對的判斷，從教科書中找不到，必須半年或一年後答案才會揭曉。

給予誘因 增加打拚動能

身為領導人，林懋元認為，主管應該有足夠的擔當，當員工幹部努力過後卻得到錯誤的數據時，不會因此責怪員工，即使這些錯誤可能造成幾千萬元資金泡湯，領導人仍應有足夠的胸襟去承擔風險。

第三，林懋元認為，如何讓生技公司的員工願意留下，在股票選擇權上應給予充分的誘因，尤其當一家正在燒錢階段的公司，如何讓員工們獲得資本市場未來的期許，這是激發員工努力打拚的重要力量。

林懋元表示，生技業的成功絕對不是靠一人之功，這是一個打群架，共同團結才可能成功的行業，因此一家生技公司應儘可能早一點進入資本市場，透過公開市場的透明機制，讓員工們感受到外界對公司的期許。