連鎖效應／斜槓浪潮 重組職場拼圖

不只在一間公司就業，終身職涯非限定在一種職業上，挑戰「穩定」的傳統價值，新斜槓狂潮已然駕臨。

連鎖店最大的難點即是每一家店都必須有人，且須填滿營業時間，所以系統性缺工的狀況一旦出現，墨菲定律（Murphy's Law）已經揭示三種可能的走向：

一是會出錯的事情，一定會發生；二為會出錯的事情，一定會在最糟糕的時機發生；三則是如果放任不管，只會把事情愈搞愈糟。

人資部門與其蹉跎於全職人才難尋，不如換個模式，重組工作拼圖，迎合年輕世代的多職、斜槓需求，滿足兩種斜槓人生。

以往斜槓多與零工經濟劃上等號，以賣時間求取效益最大化，列個簡單的算式來探討，2025年按人事總局所公布的行事曆，年度總工時為1,992小時，以月薪和時薪計算如下：

一、月薪制：法定基本工資為28,590元x12月=343,080元。

二、時薪制：最低時薪190元x1,992小時=378,480元。

兩相比較之下，發現賣時間的「經濟效益」也不錯，而且所負責任相對較低。

加上許多商業服務業都祭出時薪制同仁亦可分紅、領年終，以吸引部分工時工作者，若本來就不想升任管理職，全職和兼職的差距正在縮小，更何況拒絕升遷者也不在少數。

新斜槓不以創造零工經濟為主，而是從第二專長入手，滿足年輕世代多專業、多職場、多身分、多場景的四多工作需求。

例如零售業培養更多的專業技能，如彩妝、品酒、健康養生等，以顧問方式提供顧客諮詢，進階以社群和AI工具，分群深入經營顧客行為，增加購買頻率。

再如餐飲業打破前後場建制，讓前場同仁掌握食材選購，甚或是後場技能，而後場同仁也能學習消費心理學，或是培養顧客經營的能力。進階版則鼓勵內部創業，布局多品牌經營。

時間、知識和工作都碎片化後，重組新職場風貌，除了以薪獎驅動之外，同仁職涯發展藍圖視野格局的打開，必須與時俱進，回歸投資同仁專業能力，突破斜槓、零工的短期框架，從全年齡段視角，將人力資源上升為策略層級，有效突破缺工現況，重組現代職場的工作拼圖。

全職與兼職都是人力資源的一環，彼此之間緊密協作，實踐企業價值創造的競爭力，才是人力資源布局的重要關鍵。未來的發展不能再以表面探究，必須深入現實，發掘更多人資力。