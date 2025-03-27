ESG最前線／減碳與獲利 找出平衡點

在全球氣候變遷日益嚴重的情況下，企業被要求承擔更多環境責任，減少碳排放已經不是選擇題，而是生存與競爭的必要條件。尤其在《氣候變遷因應法》正式上路、碳費制度即將實施、歐盟碳邊境調整機制（CBAM）逐步展開的背景下，企業若不正視減碳，將可能面臨成本上升、失去國際訂單、聲譽受損等風險。但同時，企業也要考量經營績效與利潤，那麼，在這樣的轉型壓力下，企業到底該怎麼在減碳與獲利之間找到平衡點？

首先，企業應該從「效率提升」做起。許多製程、設備或能源使用上其實都存在可以改善的空間，透過節能減碳的行動，往往可以同時達成「減少排碳」與「降低成本」兩個目標。像是汰換老舊機台、導入節能照明、自動化控制系統等，不僅能減碳，也有助於提升生產效率和降低能源支出。這是一種最直接、低風險的平衡方式。

再者，企業也可以透過「產品與服務創新」來創造新的獲利模式。例如，一家材料製造公司，若能研發出低碳或可回收的產品，將更容易獲得國內外品牌的青睞。在許多產業，減碳已成為客戶選擇供應商的重要條件，甚至是進入市場的門檻。與其被動配合，不如主動轉型，將綠色創新變成新的收入來源。

企業在推動減碳的同時，也可以利用「資源整合與政府補助」來減輕初期投資壓力。台灣的經濟部與環境部都有提供能源管理、再生能源、低碳轉型等相關補助與獎勵措施，協助企業進行系統導入與技術升級。企業只要善加利用，不但能降低轉型成本，還可加快減碳腳步。

除此之外，「碳市場」也是企業平衡減碳與獲利新工具。未來台灣將設立碳交易平台，企業若提前布局碳管理、投資可產生碳權的專案，除了可彌補自己無法完全減碳的部分，還可能將多出來的碳權轉賣獲利。這種從「成本概念」轉變為「資產操作」的思維，是企業在永續經營上更進一步的策略。

最後，企業文化與員工參與也很關鍵。當減碳行動內化為公司整體價值觀，從高層決策到基層執行都能朝同一方向努力，才有可能長期穩定地推動永續發展。許多企業透過內部教育訓練、跨部門專案推動、設立永續目標與獎勵制度，來提升整體組織的減碳動能，進一步帶來整體競爭力的提升。

總結來說，減碳與獲利看似是矛盾的兩端，其實可以透過策略規劃與資源整合達到雙贏。企業只要從效率、創新、制度、市場與文化等多面向思考，就有機會在面對全球減碳趨勢時，不只是跟上變化，更能在轉型中找到新的成長機會。