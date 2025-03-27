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量子覺知手札／專注 提升效能

經濟日報／ 瑞瑟（資深企業顧問）

基於個人的時間有限，在一切都是無限的量子覺知時代，為了在短時間內創造最大的效能，我們養成了同時做好幾件事的習慣。

然而，企圖用這種平行式的多工處理方式來創造魚和熊掌可以兼得的行為並不可行，因為我們的大腦在先天上就是以線性的方式來處理每項任務。為了應付我們的要求，大腦只好在不同任務間快速地跳躍轉換，造成了好像同時在進行其實卻是浪費資源的假象。

雖然無限的可能很迷人，但專注的框限才是提升效能的正解。

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