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機械公會前理事長魏燦文辭世

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
台灣機械公會第29屆理事長魏燦文。 聯合報系資料照
台灣機械公會第29屆理事長魏燦文。 聯合報系資料照

全台最大塑膠押出機械設備廠鳳記國際董事長魏燦文，去(2024)年才卸任台灣機械公會第29屆理事長，恒耀國際（8349）昨（26）日發布重訊證實，獨董魏燦文日前因病過世，享壽72歲。

現任台灣機械公會理事長莊大立表示，魏燦文心心念念台灣機械產業的發展與未來，儘管有病在身，仍兼任台灣工具機發展基金會董事長，經常不辭勞苦往返於台南、台北之間。他還表示要上台北為參展廠商加油打氣，不料病情加重辭世，讓人不捨。

工具機 董事長

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