藥華藥治血癌新藥 三期人體臨床獲大陸藥監局核准執行

藥華藥（6446）26日公告，公司新藥Ropeginterferon alfa-2b (P1101)用於早前期原發性骨髓纖維化（Primary Myelofibrosis, PMF）、或低或中度風險1級的明顯原發性骨髓纖維化之第三期臨床試驗，申請案已獲中國大陸國家藥監局核准通過，將同意執行臨床試驗，預計2025年收案完成。

藥華藥表示，PMF為骨髓纖維化（Myelofibrosis, MF）的一種，與真性紅血球增多症（Polycythemia Vera, PV）、原發性血小板過多症（Essential Thrombocythemia, ET）同屬於骨髓增生性腫瘤Myeloproliferative Neoplasms, MPN）疾病。

根據提供罕見疾病資訊的網站Orphanet，全球每10萬人約有1到9名PMF患者。若低風險的MF患者出現相關症狀，現行治療方法包括仿單標示外的愛治（Hydroxyurea, HU）、長效型干擾素，某些情況下患者可使用JAK2抑制劑或需骨髓移植，JAK2抑制劑主要適用於中、高風險的骨髓纖維化患者。