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菜單融入春意 星宇人形町今半、松發肉骨茶湯春季上線

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
春季新菜單人形町今半頭等艙及商務艙。圖／星宇提供
春季新菜單人形町今半頭等艙及商務艙。圖／星宇提供

春暖花開的季節到來，星宇航空（2646）為帶給旅客溫暖及新生的感覺，於不同航線及艙等的菜單中，巧妙融入幾許春意，希望在充滿活力的季節，為旅客持續帶來絕妙的高空味蕾體驗。人形町今半是東京必吃壽喜燒名店，想喝口SONG FA松發肉骨茶湯，星宇機上吃得到。

星宇航空把東京必吃壽喜燒名店人形町今半的餐點，排入東京成田—桃園、頭等艙／商務艙，今半監製的春季套餐以四季中最「新」「鮮」的食材為主軸，呈現出旬味的精髓。

頭等艙的開胃前菜選用春天的代表性食材——白魚（しらうお），採用南蠻浸泡的方式進行料理，搭配北寄貝、象牙蚌、牛奶蛤等食材，帶出海鮮的「鮮」味，並以海帶芽及柑橘醋凍，清爽地喚醒味蕾。

「新」的概念代表著冬季過後從土壤中冒出的嫩芽，是食用蕨菜與野菜的最佳時節。主廚將多種野菜精心烹調成各式菜餚，其中土當歸（獨活）作為春季山菜，帶有獨特香氣；蕗之薹與櫻花蝦製作的春捲、艾蒿（蓬麩）製成的柔軟麩餅，搭配木之芽味噌和紅豆餡做為甜點，彷彿端午節會食用的草仔粿，別具風味。

主菜壽喜燒配菜則融合了綠蘆筍、春菊等季節野菜，帶來春日綠意的視覺盛宴。請盡情品味這道充滿日本春天氣息的懷石壽喜燒料理。

另外，米其林星級主廚Chef Kin則在東南亞航線商務艙，前菜為櫻花蝦蓮霧沙拉，搭配慢慢弄絲綢乳酪及薄荷。鮮香櫻花蝦與清甜蓮霧拌入台灣職人自製絲綢乳酪，用優質豐富台灣食材開啟味蕾。

主菜為美國Prime叉燒牛小排，搭配西班牙風味飯、櫻桃番茄油醋。結合香港DNA的叉燒牛小排鹹甜軟嫩，泰國香米飽吸雞湯與番茄酸香成西班牙風味飯，拌爐烤時蔬及XO醬享用銷魂美味。甜點則帶來班蘭巴斯克乳酪蛋糕，濃郁綿密起司蛋糕洋溢班蘭葉特有南洋馨香，佐焦糖醬油醬鹹甜交織。

許多人最愛的SONG FA松發肉骨茶，於新加坡—桃園商務艙提供。松發肉骨茶創立於1969年，為新加坡知名的餐飲品牌，專門提供正宗潮州風味的肉骨茶。秉持著傳承與發揚這道經典美食的使命，松發致力於讓不同世代的顧客都能品味並喜愛其獨特風味。希望每位旅客在機上享用餐點時，都能感受到新加坡式的熱情好客與賓至如歸的體驗。

松發肉骨茶創立於1969年，為新加坡知名的餐飲品牌。圖／星宇航空
松發肉骨茶創立於1969年，為新加坡知名的餐飲品牌。圖／星宇航空
春季新菜單人形町今半商務艙甜點。圖／星宇航空提供
春季新菜單人形町今半商務艙甜點。圖／星宇航空提供
台北出發北美航線第二段餐——松露布拉塔起司，搭配橄欖油義大利黑醋。圖／星宇航空提供
台北出發北美航線第二段餐——松露布拉塔起司，搭配橄欖油義大利黑醋。圖／星宇航空提供

新加坡 星宇航空

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