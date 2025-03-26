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小心求職詐騙！人力銀行假帳現蹤 切記「三不」原則

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

最近社群平台Threads陸續出現冒用104帳號名稱註冊的假帳號，疑似以求職為話題，提供假主管Line帳號，引導加入好友。104人力銀行嚴正聲明，104人力銀行目前只有四個官方Threads帳號：104人力銀行(104.jobbank.official)、104大學生(104student)、104高中生(104seniorhigh)、104高職生(104v.hs)，其他都是來路不明的山寨版帳號，求職者追蹤104相關帳號，務必回歸官方管道以保障求職安全。

近來越來越多詐騙陷阱，求職者該如何自保？104人力銀提供三招：電話開頭碼「+86」「+44」「+22」、過於優渥工作條件、要求加Line或其他通訊軟體進一步洽談工作，高機率是詐騙。

面對有疑慮職缺資訊，謹記「不分享」、「求證確認」、「檢舉」三步驟，歡迎求職者撥打104職場安全諮詢專線 02-29126104 轉 8222確認真偽。

104人力銀行指出，任何過高的薪資、過於優渥的福利、過於輕鬆的工作，都可能是詐騙集團魅惑求職者上鉤的誘餌。建議求職者查詢104薪資情報，透過真實的大數據 資料庫了解市場職務薪資，並可依工作年資、學歷、產業、地區、公司規模等各向度展開細部查詢。

此外，104人力銀行還提到，近年越來越多企業會採用社群進行招募，當在社群瀏覽到職缺，請務必確認公司是否有合法營業登記，並透過企業官方招募管道、或是企業在104人力銀行刊登的徵才資訊，了解是否真有開缺，若職缺企圖引導求職者加Line或是其他通訊軟體高機率是詐騙。

人力銀行 求職 詐騙集團

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