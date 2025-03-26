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「台灣塑膠押出機之父」魏燦文因病逝世 享壽72歲

三一東林在珠海投資人民幣500萬元 成立子公司

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

三一東林（3609）26日董事會通過將在6月19日召開股東常會，並將投資人民幣500萬元在中國大陸珠海地區成立威森科技。

三一東林為加速擴大在電子事業版圖營運動能，持續進行公司資產活化，2月處分台中總部大樓，處分利益約3.9億元，相關資金即作為集團營運及未來發展動能，充實營運資金，力拼大中華區高端改裝車霸主。

專攻頂級豪車改裝的三一東林，在接續掌握BRABUS、STARTECH、TECHART、NOVITEC、ABT、Morgan等高端車界的國際專業品牌台灣獨家總經銷，深耕台灣近10年後，將進一步揮軍大中華市場，投入更多資源發展中國大陸頂級訂製成車，在進軍上海後，持續布局北京、成都、青島、深圳等，搶攻人民幣達千億元的大陸高級訂製成車市場及精品改裝車市場。

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