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華友聯與日本三井集團再度合作 高雄、台南推案百億

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
華友聯與日本三井集團再度合作，高雄、台南推案百億。記者林政鋒／攝影
華友聯與日本三井集團再度合作，高雄、台南推案百億。記者林政鋒／攝影

華友聯（1436）與日本三井不動產集團再次合作，26日雙方攜手舉行簽訂典禮，共同踏入高雄及台南住宅開發事業，合計案量達110億元，再造建築新標竿。

台南住宅開發案為武東段164地號，基地2133坪，緊鄰MITSUI OUTLET PARK台南，有雙鐵共構且鄰近台86快速道路，迅速串聯國道1號及3號國道，基地周邊正面對智慧綠能科學城、醫療、大學、AI科技等相關產業，地理位置優越，享有良好之棟距視野，暫定規劃樓高21樓、約222戶，坪數約23-49坪的住宅開發，未來發展精彩可期。

高雄住宅開發案為經貿段5小段1-1地號，基地2,362坪，位於高雄一心一路與和平三路交叉口，鄰近亞灣特區及捷運紅線、輕軌，暫定規劃樓高24樓、坪數約25-53坪，總戶數約379戶之店住大樓。

雙方期以最扎實的在地經驗，結合日本不動產與住宅開發所累積的經驗與專業知識精華，聯手擘劃新住宅，打造一棟能成為亞灣特區新標地的精緻住宅。

台灣三井不動產看好台南及高雄未來的都市發展，除了投入商業開發同時也積極尋找住宅開發案件，華友聯開發除擁有大量土地外，並致力於營造優質住宅產品，且積極結合商業、長照、住宅的開發模式，來滿足不同年齡及市場的需求，因公司目標及理念一致，雙方在共利、共享下結合，透過雙方的技術與專業交流，並引進日本著名室內設計・施工公司MDT（MITSUI Designtec Co.,Ltd）用國際視野來共同設計作品，期待為台南與高雄房地產市場開創出不同的新局勢。

華友聯董事長陸炤廷與日本三井集團再度合作，高雄、台南推案百億。記者林政鋒／攝影
華友聯董事長陸炤廷與日本三井集團再度合作，高雄、台南推案百億。記者林政鋒／攝影

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