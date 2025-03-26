華友聯與日本三井集團再度合作 高雄、台南推案百億

華友聯（1436）與日本三井不動產集團再次合作，26日雙方攜手舉行簽訂典禮，共同踏入高雄及台南住宅開發事業，合計案量達110億元，再造建築新標竿。

台南住宅開發案為武東段164地號，基地2133坪，緊鄰MITSUI OUTLET PARK台南，有雙鐵共構且鄰近台86快速道路，迅速串聯國道1號及3號國道，基地周邊正面對智慧綠能科學城、醫療、大學、AI科技等相關產業，地理位置優越，享有良好之棟距視野，暫定規劃樓高21樓、約222戶，坪數約23-49坪的住宅開發，未來發展精彩可期。

高雄住宅開發案為經貿段5小段1-1地號，基地2,362坪，位於高雄一心一路與和平三路交叉口，鄰近亞灣特區及捷運紅線、輕軌，暫定規劃樓高24樓、坪數約25-53坪，總戶數約379戶之店住大樓。

雙方期以最扎實的在地經驗，結合日本不動產與住宅開發所累積的經驗與專業知識精華，聯手擘劃新住宅，打造一棟能成為亞灣特區新標地的精緻住宅。