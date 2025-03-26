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高市地政局標地 脫標率僅50%、熱門土地仍見競爭

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
高雄房市示意圖。記者游智文／攝影
高雄房市示意圖。記者游智文／攝影

高雄市政府地政局26日辦理今年第1季土地標售，標脫3筆土地、總標售金額14.4億元，標脫率50%，二筆熱門出現四搶一的競爭，順利溢價出脫。

地政局指出，高雄大學區段徵收區，本季釋出2筆土地，其中1筆住三土地，面積約1,164坪，臨大學西路，因具高雄大學第一排景觀，且近藍田公園及援中國小，有四家競標，最後由泰郡開發以總價約8.1億元得標，溢價率5.4％，換算每坪標約70.2萬元。

另位於仁武的1,305坪「住宅」土地，同樣出現4個標封，由十億營造公司以6.2億餘元得標，每坪約47.5萬元。比底價4.75億元溢價31.66％，比第二名的華友聯開發（1436）5.1億高出約1億元。另林園區1筆住宅區土地，亦順利標脫。

地政局指出，今年第1季土地標售成果，6筆土地共吸引9封標單競逐，其中第92期重劃區及高雄大學區段徵收區的土地最受青睞，各有4家投標人參與競標，顯示投標人認同本次標售土地的價格，並對高雄市未來不動產市場的發展抱持樂觀態度。

土地標售 溢價

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