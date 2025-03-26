momo總經理谷元宏指出今年電商挑戰多 力拚GMV成長

富邦媒（8454）總經理谷元宏今天表示，去年以來電商業務「有挑戰」，包括國人出國觀光熱度不衰影響在台灣購物支出，以及整體經濟情勢變數多、前景不確定。今年國人出遊熱潮不減，在台灣消費更謹慎，但momo今年重點力拚GMV（成交金額）成長，推動新的服務模式、新的商品與優惠，吸引消費者回流。

momo去年推出訂閱制moPlus，訂閱會員數超過2萬，谷元宏表示，因年費2,399元不算低，會員也是高消費、忠誠度高的會員，這批高消費客群，也吸引了跨產業的業者來與momo合作，以及消費品牌業者提供回饋。今年momo也將針對中度消費的會員推動「Light」（輕量）訂閱制，擴展更多消費客群。

谷元宏指出，去年電商本業、RMN網路廣告技術和mo店+（商店平台）都有不錯表現，但目前大環境不明確，電商很辛苦且有挑戰，特別國人出國觀光熱潮不減，影響本地消費；例如去年iPhone新機上市，銷售額度較前一年產品少了2億元，不管是新機規格或是消費心態遲緩，都顯示出消費者買東西很小心，今年要推出更新東西與商品優惠促動業績成長。

另外，從去年第3季起，momo觀察到平台增加新服務（例如mo店+），吸引年輕的新客戶、消費頻率也增加，但客單價降低，這也與大環境有關，因此帶動GMV成長是今年的要務。