就在LaLaport旁 台糖釋出台中等土地引近百人與會

台糖今在台中召開台中糖廠商業區及埔里福興溫泉區土地開發招商會說明會，其中釋出台中東區泉源段2筆共8075坪，將採取設定地上權招商，由於鄰近台中火車站、帝國糖廠、三井LaLaport，吸引近百人與會。

在地的台中市東區泉源里長羅文甫說，期待台糖位於台中東區泉源段這2塊黃金地段能招商成功，盼台糖能釋出更多優惠招商，有助於地方的發展。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中認為，台糖本次要地上權招商的東區土地，為四面臨路的完整商業區街廓，由於鄰近台中車站，與三井Lalaport、秀泰生活等新興商場，若未來規畫新商場，有助於串聯周邊消費人潮，使東區逐步擺脫舊市區發展停滯的困局，朝新興百貨商圈的方向發展，重振東區的商業機能。

陳定中表示，東區在台糖湖濱生態城陸續招商開發後，區域機能更臻豐富，往後台糖土地持續活化，可望使東區的生活環境進一步優化，加上東區本身擁有便利交通，房價在原台中市區中也屬相對親民，對買盤的吸引力與日俱增，若台糖土地招商成功，更可為周邊房市增添賣點，提升東區房市的能見度與價量表現。

住商機構中區協理賴萬則認為，台糖土地庫存多，如不活化對公司猶如紙上富貴，而採取地上權不只能挹注公司營收，也能帶動區域發展。

負責招商案的松彬不動產估價師事務所估價師廖家顯說明，台糖這次將釋出台中市東區泉源段1地號4090.54坪、泉源段3地號3984.52坪等2塊地，合計面積達8075.06坪，土地使用分區均為第二之一種商業區，西北側緊鄰大台中轉運中心，預計2026年完工啟用，未來將整合台中火車站、並串聯捷運藍線等，擁有區位優勢。