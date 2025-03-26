北市中心老商辦超搶手 2024年平均每周賣出三間

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經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台北市房市示意圖。報系資料照
台北市房市示意圖。報系資料照

實價登錄資料顯示，去年台北市辦公市場成交近200件屋齡逾30年以上的辦公室交易，等同於一個禮拜就賣出約三間大齡辦公室。

信義全球資產表示，台北市走向大重建時代，精華地段土地資源稀缺，買方著眼老商辦後續重建效益，是近期大齡辦公室交易增溫的關鍵。

信義全球資產統計實價登錄交易資料，2024年台北辦公室交易屋齡級距，10年內交易件數有109件、占總件數24%；10年至20年交易件數有74件、占16%；20年至30年交易件數有84件、占19%；屋齡逾30年以上的辦公室交易件數則有182件、占41%。

從統計數據中可看到，去年台北市辦公市場有四成的交易件數是來自屋齡逾30年的辦公大樓，顯見大齡辦公室交易熱度。信義全球資產總經理林三智表示，台北市指標辦公商圈老商辦交易熱度持續不墜，不少買方購屋心態「買舊勝過買新」，指名要找市區中古商辦，主要看好三大核心優勢。

林三智分析，首先老商辦所在位置屬商業機能熱絡、產業群聚成熟的辦公商圈，有益企業發展，也能為品牌形象加分；其次，林三智精華地段不動產具備穩健的保值性及增值力，可助企業抵禦通膨、強化財務結構。

最後，林三智指出，台北市老商辦具備未來改建潛力，可享後續開發效益，創造重建商機，這也是吸引買方布局市區精華辦公大樓的關鍵因素。

商辦 實價登錄

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