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車輛公會補選新任理事長 李建輝接棒

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

台灣區車輛工業同業公會於26日下午舉行第27屆第6次理監事會議，因陳昭文理事長將自中華汽車公司退休，車輛公會在今日進行常務理事與理事長補選，會中順利選出常務理事，推選李建輝常務理事當選第27屆新任理事長。

陳昭文理事長任內期間，車輛產業歷經Covid19疫情挑戰與市場逆境，陳理事長帶領國內車輛產業，成功爭取汽機車汰舊換新減徵貨物稅延長等政策，促進國內車輛產業發展。

近年來台灣車輛產業深受全球經濟局勢與國際供應鏈與市場布局所影響。台灣車輛產業多年來已經建構完整且具競爭力的產業鏈優勢，在朝向電動化與智慧化，以及人工智慧與AI發展應用的產業趨勢下，國內車輛產業將持續創新產業轉型升級與接軌國際市場契機。車輛公會新任理事長李建輝任職裕隆汽車副總經理，未來將借重李理事長在台灣汽車業的經驗，持續與政府相關部門溝通，為產業轉型升級提供支持，加強技術創新，強化競爭優勢，提升產業韌性，以因應未來市場變動。

裕隆 貨物稅

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