車輛公會補選新任理事長 李建輝接棒
台灣區車輛工業同業公會於26日下午舉行第27屆第6次理監事會議，因陳昭文理事長將自中華汽車公司退休，車輛公會在今日進行常務理事與理事長補選，會中順利選出常務理事，推選李建輝常務理事當選第27屆新任理事長。
陳昭文理事長任內期間，車輛產業歷經Covid19疫情挑戰與市場逆境，陳理事長帶領國內車輛產業，成功爭取汽機車汰舊換新減徵貨物稅延長等政策，促進國內車輛產業發展。
近年來台灣車輛產業深受全球經濟局勢與國際供應鏈與市場布局所影響。台灣車輛產業多年來已經建構完整且具競爭力的產業鏈優勢，在朝向電動化與智慧化，以及人工智慧與AI發展應用的產業趨勢下，國內車輛產業將持續創新產業轉型升級與接軌國際市場契機。車輛公會新任理事長李建輝任職裕隆汽車副總經理，未來將借重李理事長在台灣汽車業的經驗，持續與政府相關部門溝通，為產業轉型升級提供支持，加強技術創新，強化競爭優勢，提升產業韌性，以因應未來市場變動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言