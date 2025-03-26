統一董座羅智先首度參加Yahoo電商活動 鼓勵勇於創新

Yahoo台灣電子商務近期與統一集團（1216）完成策略合資緊密合作已達半年，Yahoo奇摩購物中心日前迎來21周年慶，象徵著超過20年的在地深耕與持續服務消費者的承諾。統一集團董事長羅智先也首次出席Yahoo台灣電子商務全員大會，與團隊一同歡慶21周年慶，分享他對未來數位經濟變革的深刻見解及願景，他鼓勵團隊加速創新、以客為本，並勇於擁抱變革。

Yahoo台灣電子商務指出，在統一集團強力支持下，將邁入全新階段，開啟未來發展的新篇章。2025年將全面啟動升級計畫，聚焦四大成長引擎：提升營運效能、加速AI創新、深化跨業合作及推動綠色電商，為消費者帶來更優質的購物場景與體驗，同時推動Yahoo台灣電子商務永續發展與實現長期穩健的成長。

Yahoo台灣電子商務指出，羅智先強調數位經濟正在快速重塑產業版圖，認為AI科技將帶來顛覆性的變革，開啟全新的商機。所有行業的核心最終圍繞的都是服務，關鍵在於如何用心讓每位消費者滿意，創造有意義的價值與驚喜時刻。

羅智先首度參加Yahoo電子商務活動，先前他曾表示，統一在電商產業仍在學習中，但長期看好電商的發展。Yahoo台灣電子商務指出，羅智先參加活動強化雙方共同的使命感，凝聚團隊合作精神，他也激勵團隊勇於創新，重新定義數位購物新體驗。

Yahoo台灣電子商務執行長黃吉樂表示，Yahoo台灣電子商務陪伴在地消費者已超過20年，如今Yahoo奇摩購物中心迎來21周年慶，展現長期深耕在地市場的努力成果，未來也在統一集團的強力支持下，迎接新未來，以強勁動能驅動更大的發展潛力。