北市百貨之爭！南港Lalaport狂吸人潮 業界人士：「這指標」才是重點

南港Lalaport於3/20開幕後話題不斷，上週迎來首個假日，吸引近七萬人潮湧入，盛況空前。不過，位於信義區的百貨業者們為何都表示不受影響？《遠見》一文解析。

南港Lalaport於3月20日盛大開幕，話題持續在社群發酵中，吸引眾多民眾前往搶拍打卡，首個週末就湧入將近七萬人潮，成為近期最熱門的新商場！館內集結多家全台首發品牌，如備受哈迷期待的「哈利波特專賣店」、日式超市Lopia，以及進駐B1美食街的嘉義名店「林聰明沙鍋魚頭」等美食品牌。

日本哈利波特周邊商品專賣店「Harry Potter- Mahou Dokoro（哈利波特–魔法之地）」首度進軍海外，首間店就選在南港三井LaLaport。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

首週搶先朝聖的消費者分享遊逛體驗，超過4萬坪的商場面積讓民眾直呼「還沒逛完，下次再戰！」但也有民眾哀嚎：「B1美食街一位難求」「建議一個月後再來，真的超級多人」。

有趣的是，儘管南港Lalaport來勢洶洶，信義區的百貨業者卻紛紛表示「不受影響」，背後的客群結構與定位差異，也成為首都百貨戰局的觀察重點。

今年，台北市的百貨商場的確熱鬧非凡，除了南港Lalaport，大巨蛋SOGO也將迎來全區開幕，將為信義區的眾多百貨業者帶來哪些影響？

Lalaport掀首都圈百貨新戰局，有集客效應但難擴大？

「（我們）完全不擔心！」101董事長賈永婕信心滿滿地說。她坦言「Lalaport的人潮很多！」但以休閒育樂、親子客群占比高，101雖然也是全客層，但主客層不同，101的金字塔客戶占比重，且以區域性來看，兩者還有一段距離。反觀遠東SOGO大巨蛋則相距很近，舉辦賽事與演唱會將帶來各地的人潮，期待大巨蛋全區開幕發揮聚客效應。

101董事長賈永婕（左）宣布將台北101將進軍台中，萬坪百貨商場2030年開幕，並表示南港Lalaport與101主客群不同，不擔心業績受影響。聯合報系資料照／記者林海攝影

新光三越信義A11自開設台灣首家Pokémon Center（寶可夢中心）後帶來穩定人流，讓台北信義新天地副理何泊弦印象深刻，「開幕首日有發送卡牌，搶卡牌的人龍繞館內兩、三圈，把整個A11包圍起來，店門一開，民眾就往裡面衝！」不只寶可夢讓消費者為之瘋狂，A11一樓的泡泡瑪特、CASETiFY品牌概念店固定櫃，每週固定推出聯名新品，引領話題也為新光三越不斷帶來喜愛不同IP的新客人，「有新品發布當天，來客至少成長2～3％。」

信義區最大的優勢在於「外溢效應」，位於信義區新光三越A9-A11之間的香堤大道廣場，可容納近2000人，何泊弦表示，「有球賽轉播、品牌活動時，造勢與顧客參與都帶來人流，人一多就會往百貨移動購物。」

何泊弦分析，A11是都會型百貨，需要讓消費者保持新鮮感、緊跟潮流，因此平均每兩週就會有一家快閃店開幕，近期就引進韓國美妝品牌fwee全台首櫃，「連平日都有排隊人潮」，這是傳統百貨與南港Lalaport最大的不同。

位於信義區新光三越A9-A11間的香堤大道廣場可容納千人，外溢效益將人潮從館外帶入館內消費。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

人潮≠錢潮，「提袋率」才是百貨真指標

一名資深百貨從業人員觀察，信義區百貨一線品牌齊全，加上交通優勢，幾乎不受影響；再者，南港Lalaport周邊並無百貨生態圈，人潮外溢效應有限。

另一名百貨主管也表示，人潮不等於錢潮，「提袋率」才是真指標！「大家都是去嘗鮮、體驗，先走馬看居多，而且這次很多日本新品牌進駐，台灣人在還不熟悉品牌風格的情況下，不會那麼容易下手，也會先觀望思考，說不定去日本買更便宜。」

從去年台北市百貨商場的營收數字來看，台北101購物中心以237億元的營收，奪下北台灣冠軍，同時位居全台第二，年增逾7%。遠東 SOGO復興店受精品改裝影響，營收略降至190億元，位列北市第二、穩居全台第四。遠東SOGO忠孝店則以123億排名第三。

今年新開幕的南港Lalaport與遠東SOGO大巨蛋全區，營業目標均上看100億元。

圖擷自遠見雜誌

（本文出自2025.03.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）