遠東SOGO台北店母親節化妝品檔期登場 業績拚增10%

被視為母親節前哨戰的化妝品促銷即將開始，遠東SOGO台北店母親節化妝品4月1日(二)起登場，忠孝館、復興館力拚檔期業績成長10%，遠東SOGO指出，折扣力道不輸週年慶，比出國買還便宜，高端品牌特惠組優惠最低三折起。

忠孝館表示，目前保養、彩妝預購會業績達雙位數成長，其中高端保養品如肌膚之鑰、香奈兒表現較佳。此外，今年忠孝店1、2月業績年增2.2%，其中以男女裝、戶外用品表現最好。忠孝館B1目前正在進行改裝，將引進Robinmay、D+AF和潮玩品牌等，其他樓層也會小幅調整，預計母親節檔期前改裝完畢。

復興館也指出，1、2月份的化妝品業績與去年持平，但在預購會時有小幅成長，復興館表示，本檔期優惠訂價優於免稅店，回饋最高可達23%，憑藉高端保養客群持穩表現，檔期業績有望挑戰10%成長。

台北三館在母親節前祭出重磅優惠外，也依照2025春夏彩妝及保養趨勢，推出超過萬組美妝保養優惠組，4月1日(二)～4月7日(一)期間推出「歡馨鉅獻」，化妝品區單筆5000元送500元電子抵用券、指定彩妝、香氛、男士保養品單筆3000元送300元電子抵用券，刷聯名卡最高享13%回饋，同樣祭出化妝品可收券的雙重好康，回饋加乘、美麗加倍，讓您下單不手軟，另外再加贈「300元男女服飾、鞋、內衣、寢具家用折價券(不累贈)」。3月27日(四)～4月6日(日)期間指定銀行4%金喜刷，單日單館單卡累積消費滿5000元(含)以上，即可兌換「SOGO 4%電子抵用券」回饋無上限，SOGO聯名卡獨享優惠3%，合併享最高7%，全館買越多省越多!

忠孝館今年母親節祭出全國獨家品牌明星商品加碼回饋，超值優惠價再現折現省500元，再享最高13%回饋，此時入手最划算！另外還有容量升級加倍享受優惠組、話題口碑人氣商品...等，春季呵護美顏推薦ESTEE LAUDER無敵膠原年輕組，價值9230元，優惠價4980元，現折500只要4480元，限量100組；Beauty Club會員單筆+8消費滿3000可兌換「KINYO超薄磁吸無線充」，給您最實用的消費禮。復興館同樣誠意十足，特別企劃頂級保養獨家特惠組，復興X敦化聯合加贈SOGO電子商品券，首推SHISEIDO國際櫃小紅4.0超導電波組，價值9570元、優惠價3915元，再加贈SOGO電子商品券500元，復興30組/敦化20組)；Beauty Club會員單筆消費滿6000再加贈「美食獨享鍋」，眾多優惠讓您輕鬆買。敦化館3/27(四)搶先開跑，嚴選頂級保養品牌推出特惠組，SOGO獨家sisley黑玫瑰彈潤水凝霜組，價值8075元、優惠價6700元，限量20組，3/27(四)～4/7(一)期間持快樂購卡於B1化妝品/香氛區單日單櫃累積消費達指定門檻可兌換好禮壹份，滿6000元贈300元、滿20000元贈1000元電子抵用券、滿60000元贈CHIMEI10人份3D厚釜電子鍋。

會員經濟效益不容小覷，母親節化妝品檔期特別祭出Beauty Club會員APP獨享消費禮，4月1日(二)起，指定日期於忠孝/復興化妝品區，消費達指定門檻即可兌換好禮壹份；APP會員同樣端出美麗好康，4月7日(一)11:00～4月25日(五)22:00於APP線上扣「500點換300元、200點換100元母親節購物金」壹張。另外更特別在溫馨母親節時刻邀您一同響應ESG，共創衣循環、共享低碳好未來，4月1日(二)～4月20日(日)期間只要開啟APP進入「布一樣的未來」簽到畫面，期間完成五次簽到任務，即可獲得「循環再生丹寧布杯套」。