AsiaYo、SAMSUNG跨界強強聯手 推出「韓國自由行無限挑戰盒」

台灣知名線上旅遊品牌AsiaYo本次與台灣三星合作，推出「韓國自由行無限挑戰盒」，最低只要990元起就可享受韓國兩日雙人住宿，並同時有機會獲得台灣三星提供總價值17萬元的旅行神隊友豪華電子產品，全新「科技+旅遊」體驗，讓用戶輕鬆探索未知旅程。

AsiaYo不斷以旅遊科技化在台灣旅遊市場中獨樹一幟，用科技取代傳統，不斷吸引年輕潮流推陳出新，想出各種有趣又時髦的創意，去年推出日本團體遊開盲盒活動大受好評，並在產業中引起焦點。

AsiaYo行銷長游棨元表示，在疫情後隨著國人的出國喜好，日韓旅遊市場大幅增加，一直是AsiaYo不斷經營的區域。「我們為滿足各層次消費者需求，致力推動AI智能科技旅遊，10年來創造出台灣OTA（線上旅行社）的許多超前功能。這次有幸能夠與台灣三星跨產業合作，因為我們都有相同的目標，朝著科技化發展，期望在未來能夠帶給旅客在旅程中更多便捷的選擇」。

韓國一直是台灣最受歡迎的旅遊選擇之一，據韓國觀光公社數據統計，2024上半年已有超越40萬台灣人造訪韓國，較疫情前成長近107.5%，顯見這股韓流對台灣人影響巨大。

而AsiaYo本次與台灣三星合作，結合最新上市的Galaxy S25 旗艦系列手機與 Galaxy AI 搭配AsiaYo旅行服務，再次推出「韓國自由無限挑戰盒」專案，針對首爾及釜山兩大台灣人最喜愛的旅遊目的地，推出不同旅宿，旅宿將保持神秘，有可能是高級飯店、有可能是酒店式公寓等，活動結束後才會以E-mail通知揭曉結果，讓您在韓國展開獨一無二的探索旅程。

AsiaYo聯合台灣三星推出的「韓國自由無限挑戰盒」專案，不只是出遊訂房，旅客確認訂單後還會收到價值1,800元的AsiaYo獨家「韓國自由無限挑戰盒」實體禮盒組，內容物包含神隊友的隊友行動電源、韓旅神卡WOWPASS、聽見神的聲音神龕組及貼紙等趣味小物。

挑戰盒內同時附贈Samsung「最強旅行AI神隊友」刮刮卡一張，將有機會抽中台灣三星加碼提供總價值超過17萬的各式Samsung旅行神隊友電子產品，其中還包含最新上市Samsung Galaxy S25 Ultra旗艦手機，希望以三星主打的個人化全方位Galaxy AI及卓越的攝影功能，讓接受挑戰的旅客真正享有出國玩說走就走，只要能出門住哪都可以的專案核心目標，共同打造一趟趣味又充滿驚喜的韓國之旅。