攜手三井南台灣推案 華友聯董座：1原因預售價難降

上市建商華友聯開發（1436）26日宣布與台灣三井不動產攜手合作高雄、台南住宅開發事業，總銷逾百億，雙方並以「鏡開儀式––敲酒樽」開樽，此習俗源自日本德川幕府時代，以此代表「打開好兆頭」。

華友聯表示，台南住宅開發案為武東段164地號，基地2,133坪，個案由知名曾永信建築師事務所規畫設計，地點位於歸仁區沙崙，緊鄰MITSUI OUTLET PARK台南。

此案有雙鐵共構且鄰近台86快速道路，可串聯國道1號及3號國道，基地周邊面對智慧綠能科學城、醫療、大學、AI科技等相關產業，目前暫定規劃樓高21樓、約222戶，坪數約23至49坪住宅，總銷約35億元。

高雄住宅開發案為經貿段5小段1-1地號，基地2,362坪，由知名張文明建築師事務所規劃，地點位於高雄一心一路與和平三路交叉口，鄰近亞灣特區及捷運紅線、輕軌。

高雄案暫定規劃樓高24樓、坪數約25至53坪，總戶數約379戶店住大樓，未來與其他建案結合，塑造市區少有之寬闊中庭及棟距，總銷達78億元。

華友聯集團董事長陸炤廷表示，南台灣房市受政策調控影響，成屋市場價格確有鬆動，中古屋影響較大，價跌可能超過5%，新成屋議價則約3~5%。

至於預售屋，與景氣最好時期相比，目前賞屋人潮掉了一半，不過由於高雄土地標售仍在創價，顯示建商仍相當看好後市，預售屋價格變動不大，預料要下修很困難。