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華航攜手必比登名店雙月食品社 濃情台味美饌高空飄香

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航攜手必比登名店雙月食品社，4月1日起特定區域航線的豪華商務艙及經濟艙正式上線，由雙月精心設計專屬菜單，此美味只限華航機上有。圖／華航提供
華航攜手必比登名店雙月食品社，4月1日起特定區域航線的豪華商務艙及經濟艙正式上線，由雙月精心設計專屬菜單，此美味只限華航機上有。圖／華航提供

華航（2610）26日宣布，攜手蟬聯七年米其林必比登推薦、華人養生湯品第一品牌的雙月食品社，將台灣經典在地美味帶上萬呎高空，4月1日起特定區域航線的豪華商務艙/商務艙及經濟艙正式上線，為旅客帶來溫暖且富有在地特色的機上佳餚。

華航致力提供最優質的飛行體驗，持續邀集各領域頂尖的餐飲品牌，打造豐富的機上餐飲服務。雙月食品社以「給自己與家人最好的」為核心，秉持為家人料理的初心，嚴選台灣優質食材，每一口皆蘊含著對健康與美味的堅持，與華航理念相得益彰。此次邀請雙月合作，獨家研發適合機上環境的中式湯麵及餐點，讓旅客在高空中也能感受到來自家人親手煲煮的溫暖，帶來賓至如歸的旅程，也將台式好滋味宣揚國際。

華航聯手雙月推出豪華商務艙/商務艙精緻湯麵套餐，於台灣出發的北京、上海浦東、上海虹橋、首爾仁川、曼谷、胡志明市及新加坡航線提供，首波登場菜色先以「鮑魚柚香雞湯凍山藥泥佐油醋汁」作為前菜，開啟味蕾饗宴；主菜「酸菜白肉干貝湯麵」以雙月醇厚溫潤的招牌雞湯為基底，將醃白菜的酸香與干貝的鮮甜完美融合，搭配細緻白肉，清爽又開胃。

隨後再享用點心「剝皮辣椒肉包」，以雙月招牌特色的阿甘剝皮辣椒入料，內餡椒香多汁微辣帶勁，讓人愛不釋口。未來也將隨時序更迭，端出包含前菜「凝脂白肉翠沙拉」、主菜「鮑魚佐黑川雞湯麵」及「美顏干貝雞湯蘊麵」、點心「香煎松露蘿蔔糕」，以濃厚的家鄉味美饌細膩款待每位旅客。

台灣出發飛往日本的航線（沖繩、石垣島及鹿兒島除外），經濟艙餐點首波推出「松露醬燒牛肉飯」，以雙月經典的黑松露拌醬大火快炒，香氣濃郁鹹香下飯，日後也將輪流推出多元的主菜，包含復古台味的「蔥鹽雞絲飯」及輕辣甘甜的「剝皮辣椒炒雞丁飯」，每道餐點皆獨具風味，不斷刷新旅客的味覺體驗。

歡慶新品上菜，號召懂吃的老饕們聚過來，即刻按讚追蹤華航及雙月 Facebook 官方帳號，於粉絲專頁活動貼文留言並完成指定任務，就有機會抽中「中華航空台北-東京」經濟艙來回機票，得獎者再加碼新台幣三萬元旅遊現金；第二波重磅送出黃金大獎，只要拍照華航雙月聯名餐點並完成上傳，就有機會成為黃金小飛機得主！此外，憑華航雙月聯名餐點航線登機證存根，即可享雙月門市獨家優惠，4 月消費滿 TWD 588元，送剝皮辣椒罐頭乙罐；5 月消費滿 TWD 588元，送黑松露拌麵乙碗，以上活動以官方公告資訊為準。

豪華商務艙主菜首波推出「酸菜白肉干貝湯麵」，以雙月醇厚溫潤的招牌雞湯為基底，將醃白菜的酸香與干貝的鮮甜完美融合。圖／華航提供
豪華商務艙主菜首波推出「酸菜白肉干貝湯麵」，以雙月醇厚溫潤的招牌雞湯為基底，將醃白菜的酸香與干貝的鮮甜完美融合。圖／華航提供
華航空品營銷處處長曹志芬(左二)、雙月食品社社長賴永晟(右二)共同宣布攜手合作。圖／華航提供
華航空品營銷處處長曹志芬(左二)、雙月食品社社長賴永晟(右二)共同宣布攜手合作。圖／華航提供
經濟艙主菜首波推出「松露醬燒牛肉飯」，以雙月經典的黑松露拌醬大火快炒，香氣濃郁鹹香下飯，刷新旅客的味覺體驗。圖／華航提供
經濟艙主菜首波推出「松露醬燒牛肉飯」，以雙月經典的黑松露拌醬大火快炒，香氣濃郁鹹香下飯，刷新旅客的味覺體驗。圖／華航提供

米其林 華航

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