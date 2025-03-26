快訊

獨／曾國城「被挺黃子佼」慘丟節目代言損失金額曝光 痛問：誰能還我清白？

女棋士黑嘉嘉投資圍棋教室被爆違規 新竹市府回應了

傳將宣布竹聯幫主卻未現身 「白狼」張安樂友人出面說話了

高雄來客量掉一半 建商坦言：現在的市況預售案得要賣2年

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
華友聯集團董事長陸炤廷。記者朱曼寧／攝影
華友聯集團董事長陸炤廷。記者朱曼寧／攝影

央行打房發酵，房市買氣降溫，且台積電（2330）擴大赴美投資，影響市場憂心「台積宅」熱度不在，將衝擊南台灣房市，對此，華友聯（1436）集團董事長陸炤廷26日表示，房市短期確實受到打房壓抑，像是台南、高雄等來客數就銳減一半以上，建商也做好緩推案的打算，但長期來看，南台灣科技設廠都會帶動人口需求，未來還是有向上的動力。

談到近期房市概況，陸炤廷認為，雖然政府政策導致資金緊縮，市場觀望氣氛濃厚，不過南台灣有台積電、輝達、AMD、鴻海（2317）等進駐議題，因此也吸引很多北部客南下置產，甚至不少北部建商也前來開發，儘管短期房市受到壓抑，但長期仍然看好南台灣的發展。

陸炤廷指出，受到打房影響，現階段高雄來客量確實下滑，較全盛時期減少一半以上，建案銷售期也拉長，過去房市多頭時，大約平均兩個月就可以完銷，若以現在的房市狀況，預售案銷售期則要約1年半到2年。

至於預售價格上，目前觀察市場，建商是有撐住的，主要是土地標售還是再創新高，換言之，土地成本難降，加上還有ESG和淨零碳排議題，預期預售屋價格要下修有困難，現在多數建商的策略就是「緩推案」，可能要到下半年才會比較明朗。

展望未來，陸炤廷認為，若以南台灣來看，觀察土地標售案，就得知許多建商的購地動能還是很強，也代表看好後況，未來需要密切注意還有沒有第八波的打房政策，倘若房市順利軟著陸，資金也沒有更緊縮，未來南部房市在人口紅利帶動下，還是有向上漲的空間。

台積電 建商 房市

延伸閱讀

金秀賢不來高雄「遭市府施壓？」 陳其邁今解釋：僅表達關切

高雄連環分屍案尚缺最後一塊拼圖 檢遞狀聲請延押凶嫌

Joeman開箱8千豪宅影片！衰捲入房產詐騙糾紛　親回應澄清

AMD研發中心進駐高雄 推動全球創新與發展

相關新聞

台灣電商競爭激烈 momo：用AI布局 成長仍是今年最重要課題

台灣電商競爭激烈，電商龍頭富邦媒momo仍力拚突圍，將進一步深化AI與數據應用，擴大技術布局，推動電商市場進入下一個成長...

遠東SOGO台北店母親節化妝品檔期登場 業績拚增10%

被視為母親節前哨戰的化妝品促銷即將開始，遠東SOGO台北店母親節化妝品4月1日(二)起登場，忠孝館、復興館力拚檔期業績成...

AsiaYo、SAMSUNG跨界強強聯手 推出「韓國自由行無限挑戰盒」

台灣知名線上旅遊品牌AsiaYo本次與台灣三星合作，推出「韓國自由行無限挑戰盒」，最低只要990元起就可享受韓國兩日雙人...

攜手三井南台灣推案 華友聯董座：1原因預售價難降

上市建商華友聯開發（1436）26日宣布與台灣三井不動產攜手合作高雄、台南住宅開發事業，總銷逾百億，雙方並以「鏡開儀式–...

華航攜手必比登名店雙月食品社 濃情台味美饌高空飄香

華航（2610）26日宣布，攜手蟬聯七年米其林必比登推薦、華人養生湯品第一品牌的雙月食品社，將台灣經典在地美味帶上萬呎高...

高雄來客量掉一半 建商坦言：現在的市況預售案得要賣2年

央行打房發酵，房市買氣降溫，且台積電（2330）擴大赴美投資，影響市場憂心「台積宅」熱度不在，將衝擊南台灣房市，對此，華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。