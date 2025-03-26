高雄來客量掉一半 建商坦言：現在的市況預售案得要賣2年

央行打房發酵，房市買氣降溫，且台積電（2330）擴大赴美投資，影響市場憂心「台積宅」熱度不在，將衝擊南台灣房市，對此，華友聯（1436）集團董事長陸炤廷26日表示，房市短期確實受到打房壓抑，像是台南、高雄等來客數就銳減一半以上，建商也做好緩推案的打算，但長期來看，南台灣科技設廠都會帶動人口需求，未來還是有向上的動力。

談到近期房市概況，陸炤廷認為，雖然政府政策導致資金緊縮，市場觀望氣氛濃厚，不過南台灣有台積電、輝達、AMD、鴻海（2317）等進駐議題，因此也吸引很多北部客南下置產，甚至不少北部建商也前來開發，儘管短期房市受到壓抑，但長期仍然看好南台灣的發展。

陸炤廷指出，受到打房影響，現階段高雄來客量確實下滑，較全盛時期減少一半以上，建案銷售期也拉長，過去房市多頭時，大約平均兩個月就可以完銷，若以現在的房市狀況，預售案銷售期則要約1年半到2年。

至於預售價格上，目前觀察市場，建商是有撐住的，主要是土地標售還是再創新高，換言之，土地成本難降，加上還有ESG和淨零碳排議題，預期預售屋價格要下修有困難，現在多數建商的策略就是「緩推案」，可能要到下半年才會比較明朗。

展望未來，陸炤廷認為，若以南台灣來看，觀察土地標售案，就得知許多建商的購地動能還是很強，也代表看好後況，未來需要密切注意還有沒有第八波的打房政策，倘若房市順利軟著陸，資金也沒有更緊縮，未來南部房市在人口紅利帶動下，還是有向上漲的空間。