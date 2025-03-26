台泥今年股東會紀念品曝光 多功能雙色蓋毯 今最後買進
台泥（1101）26日表示，台泥今年股東會紀念品也曝光，為多功能雙色蓋毯，可以摺疊作為小枕頭，股東會公園野餐系列再一發。
台泥指出，今年股東會贈品多功能雙色蓋毯，共有橘綠、灰黑兩色，可以摺疊作為小枕頭，方便攜帶，可攤開作為毛毯使用。
不過，若想領取今年台泥的股東會紀念品，26日為最後買進日，喜歡的投資朋友別錯過。
台泥去年股東會紀念品最熱話題之一便是「公園套組」，包括露營椅、野餐墊、餐盤組、砧板、不鏽鋼雙層隔熱多功能碗。今年野餐風、露營風話題持續發燒，台泥推出蓋毯、枕頭雙用紀念品頗具亮點。
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