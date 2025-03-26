快訊

獨／曾國城「被挺黃子佼」慘丟節目代言損失金額曝光 痛問：誰能還我清白？

女棋士黑嘉嘉投資圍棋教室被爆違規 新竹市府回應了

傳將宣布竹聯幫主卻未現身 「白狼」張安樂友人出面說話了

減產奏效、買方回補庫存 集邦：第2季 NAND 價格走出谷底

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

根據TrendForce最新調查，NAND Flash原廠自2024年第4季陸續減產，效應已逐步顯現。此外，消費性電子品牌商因應美國可能提高關稅而提前生產，帶動需求，加上PC、智慧手機和資料中心等應用領域已開始重建庫存，預計2025年第2季NAND Flash價格將止跌回穩，wafer和client SSD價格則是季增。

TrendForce表示，client SSD歷經連續三個季度的庫存去化，隨著OEM廠商提前生產，第2季將出現庫存回補需求。預期Windows 10停止支援和新一代CPU將帶動PC換機潮，加上DeepSeek效應助益edge AI普及，刺激client SSD需求。而原廠以減產和調整供貨策略逐步達成供需平衡，預期第2季client SSD合約價將季增3%至8%。

在enterprise SSD部分，DeepSeek等技術顯著降低AI模型訓練成本，中國地區對高效能儲存解決方案需求激增。北美需求則兩極化發展：來自server品牌商的SSD訂單表現不如預期，但CSP業者的需求隨NIVIDA Blackwell平台出貨而出現成長，預期第2季enterprise SSD訂單將微幅季增。

從供給來看，2025年第1季部分廠商為去化PCIe 4.0庫存，導致價格季減逾20%，enterprise SSD供應商積極調節產能以穩定價格，加上部分server客戶提早拉貨，預計第2季enterprise SSD合約價將持平第一季。

TrendForce指出，預期第2季智慧電視、平板電腦和chromebook出貨量皆成長，加上中低階智慧手機在新興市場需求穩定、中國市場則受惠於國補政策，進而帶動eMMC訂單增加。在供給面，先前原廠因為供過於求導致價格下行，出現虧損，進而採取減產措施平衡供需。為重回獲利狀態，先行對賣給模組廠的wafer漲價，而模組廠因為wafer成本上升，而無法再以低價與原廠搶單，因此原廠在價格壓力上有所緩解，預計第2季eMMC合約價將與上季持平。

UFS產品有高階智慧手機穩定支撐需求，以及車載存儲容量提升帶來新動能。供給則因整體NAND Flash供應鏈調整產能，減少UFS產品供應，預估第2季合約價將持平第1季。

分析NAND Flash wafer市場，隨著價格觸底、市場開始回補庫存，模組廠和OEM廠開始加大採購，enterprise SSD回溫更帶動高端wafer產品需求。受到原廠減產影響wafer供應量，加上因應需求復甦調整高層數NAND Flash定價策略，預期第2季NAND Flash wafer合約價將季增10%至15%。

NAND Flash SSD 智慧手機

延伸閱讀

減產奏效、買方回補庫存！NAND Flash 價格有望谷底回升

慧榮科技將於 AI EXPO 展示全系列高效能儲存解決方案

集邦：記憶體庫存去化 第2季DRAM價格估跌5%內

美光財報、展望優於預期 法人看好群聯營運後市

相關新聞

台灣電商競爭激烈 momo：用AI布局 成長仍是今年最重要課題

台灣電商競爭激烈，電商龍頭富邦媒momo仍力拚突圍，將進一步深化AI與數據應用，擴大技術布局，推動電商市場進入下一個成長...

遠東SOGO台北店母親節化妝品檔期登場 業績拚增10%

被視為母親節前哨戰的化妝品促銷即將開始，遠東SOGO台北店母親節化妝品4月1日(二)起登場，忠孝館、復興館力拚檔期業績成...

AsiaYo、SAMSUNG跨界強強聯手 推出「韓國自由行無限挑戰盒」

台灣知名線上旅遊品牌AsiaYo本次與台灣三星合作，推出「韓國自由行無限挑戰盒」，最低只要990元起就可享受韓國兩日雙人...

攜手三井南台灣推案 華友聯董座：1原因預售價難降

上市建商華友聯開發（1436）26日宣布與台灣三井不動產攜手合作高雄、台南住宅開發事業，總銷逾百億，雙方並以「鏡開儀式–...

華航攜手必比登名店雙月食品社 濃情台味美饌高空飄香

華航（2610）26日宣布，攜手蟬聯七年米其林必比登推薦、華人養生湯品第一品牌的雙月食品社，將台灣經典在地美味帶上萬呎高...

高雄來客量掉一半 建商坦言：現在的市況預售案得要賣2年

央行打房發酵，房市買氣降溫，且台積電（2330）擴大赴美投資，影響市場憂心「台積宅」熱度不在，將衝擊南台灣房市，對此，華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。