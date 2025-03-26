華航與必比登雙月聯手 4月1日推出獨家雞湯麵等6款機上餐

中華航空（2610）26日宣布，與雙月食品社共同於4月1日起特定區域航線推出全新飛機餐。華航空品營銷處長曹志芬說，華航此次選擇與雙月合作，除了看重其對食品的堅持外，由於雙月也開始拓展海外市場，華航也必須要支持台灣在地品牌。雙月食品社長賴永晟說，接下來也將持續拓展海外市場，預計在今年將會在拓展新加坡第二家分店。

華航致力提供最優質的飛行體驗，持續邀集各領域頂尖的餐飲品牌，打造豐富的機上餐飲服務。雙月食品社以「給自己與家人最好的」為核心，秉持為家人料理的初心，嚴選台灣優質食材，每一口皆蘊含著對健康與美味的堅持，與華航理念相得益彰。此次邀請雙月合作，獨家研發適合機上環境的中式湯麵及餐點，讓旅客在高空中也能感受到來自家人親手煲煮的溫暖，帶來賓至如歸的旅程，也將台式好滋味宣揚國際。

台灣出發飛往日本的航線 （沖繩、石垣島及鹿兒島除外），經濟艙餐點首波推出「松露醬燒牛肉飯」，以雙月經典的黑松露拌醬大火快炒，香氣濃郁鹹香下飯，日後也將輪流推出多元的主菜，包含復古台味的「蔥鹽雞絲飯」及輕辣甘甜的「剝皮辣椒炒雞丁飯」，每道餐點皆獨具風味，不斷刷新旅客的味覺體驗。

曹志芬說，雙月食品社秉持為家人料理的初心，嚴選台灣優質食材，每口都蘊含對健康與美味的堅持，與華航理念相同，雙方從談合作到做出有家的味道，並能在高空享用的雞湯麵等餐點，尤其要確保經過冷凍、解凍的麵條仍能保有Q彈口感，非常不容易，花了約1年時間才做出理想成果。

曹志芬說，此次推出的機上餐只限定在飛機上，在店面是吃不到的，如果想要品嚐可以搭乘中華航空，而其中在商務艙的餐點也建議可以先上網預訂，這樣才能確保乘客能夠在搭乘時吃到雙月的精緻湯麵套餐。

對於研發機上餐為首次體驗的賴永晟說，自知機上餐點的標準較高，研發過程花了較長時間測試，例如，第1次做出的湯麵，原本以為口味適中，結果試吃發現胡椒味太濃，口味太辣，只好重新調整，在經過不斷努力研發後，最終研發出令人滿意的產品。

賴永晟說，雙月目前也已經在拓展海外市場，目前在新加坡已有一家分店，預計要在拓展第二家，另外也將積極布點其他城市，盼能讓雙月給更多人知道。