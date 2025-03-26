影／華友聯再度攜手三井不動產 推高雄、台南2案總銷逾百億

南台灣指標建商華友聯（1436）與三井不動產集團再度合作高雄、台南兩大案，26日舉行簽訂典禮，華友聯集團董事長陸炤廷表示，看好南台灣科技廊帶逐漸成形，未來將迎人口紅利，兩案基地面積各逾2,000坪，合計總銷逾百億元。

華友聯首次與三井不動產集團合作為2022年底高雄衛武營旁優質住宅大樓，由於雙方目標及理念相同、合作愉快，再度攜手踏入高雄及台南住宅開發事業，今日簽訂典禮以「鏡開儀式——敲酒樽」攜手開樽。

陸炤廷表示，雙方期以最扎實的在地經驗，結合日本不動產與住宅開發所累積的經驗與專業知識精華，聯手擘劃新住宅，打造一棟能成為亞灣特區新標地的精緻住宅。

「台南住宅開發案」位在歸仁區沙崙武東段164地號，基地面積2,133坪，總銷約35億元，該案緊鄰MITSUI OUTLET PARK台南，有雙鐵共構且鄰近台86快速道路，基地周邊正面對智慧綠能科學城、醫療、大學、AI科技等相關產業，暫定規劃樓高21樓、約222戶，坪數規劃約23至49坪的住宅，

「高雄住宅開發案」位在高雄一心一路與和平三路交叉口，鄰近亞灣特區及捷運紅線、輕軌，基地面積2,362坪，總銷約78億元，暫定規劃樓高24樓、坪數約25至53坪，總戶數約379戶之店住大樓，未來與其他建案結合，塑造市區少有之寬闊中庭及棟距。