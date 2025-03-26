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華友聯、台灣三井不動產聯手 搶攻南台灣三大、逾百億住宅案啟動

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
華友聯與台灣三井不動產集團合作的台南住宅開發案為武東段164地號，基地2,133坪，由知名曾永信建築師事務所精雕細琢，地點位於歸仁區沙崙，緊鄰MITSUI OUTLET PARK 台南，有雙鐵共構且鄰近台86快速道路，迅速串聯國道1號及3號國道，基地周邊正面對智慧綠能科學城、醫療、大學、AI科技等相關產業，地理位置優越。圖為該案3D示意圖。華友聯提供
華友聯與台灣三井不動產集團合作的台南住宅開發案為武東段164地號，基地2,133坪，由知名曾永信建築師事務所精雕細琢，地點位於歸仁區沙崙，緊鄰MITSUI OUTLET PARK 台南，有雙鐵共構且鄰近台86快速道路，迅速串聯國道1號及3號國道，基地周邊正面對智慧綠能科學城、醫療、大學、AI科技等相關產業，地理位置優越。圖為該案3D示意圖。華友聯提供

深耕南台灣建築國內上市建設品牌——華友聯開發（1436）與日本三井不動產集團台灣法人公司台灣三井不動產，繼2022年底雙方第一次合作位於高雄衛武營旁優質住宅大樓後，雙方目標及理念相同、合作愉快，26日雙方再度攜手合作，宣布共同打造「台南武東段164地號」、「高雄經貿段土地」。

華友聯表示，高雄經貿段案總銷估逾70億元、台南武東段近40億元，合計兩案規模逾百億元；至於高雄鳳山案已在去年舉行動工典禮。

華友聯與台灣三井不動產集團雙方26日舉行簽訂典禮，並以「鏡開儀式——敲酒樽」攜手開樽，此習俗源自日本德川幕府時代，以此代表「打開好兆頭」，共同踏入高雄及台南住宅開發事業，再造建築新標竿。

台灣三井不動產集團董事長久一康洋表示，台南武東段與高雄經貿段將與華友聯成立合資公司，共同推動住宅開發事業。

久一康洋指出，2022年以來，台灣三井不動產集團便與華友聯攜手合作，這次雙方更進一步在台南武東段、高雄經貿段上合作，加上先前高雄鳳山、衛武營國家藝術中心旁的華泰51等，三個專案總計共同開發超過800戶住宅；台南高鐵站前的三井MITSUI OUTLET PARK已在2022年開業，並在2024年啟動MITSUI OUTLET PARK台南二期工程，與此同時，集團也積極參與住宅開發專案。

久一康洋表示，台南武東段所在的台南高鐵特區，現正積極推動以AI和醫療為主的再開發，未來發展潛力無窮，且該區距離三井MITSUI OUTLET PARK非常近，台灣三井不動產希望發揮自身在商業領域專長，讓住宅居住環境與商業設施相互結合，創造綜效，共同推動這項住宅開發計畫。

久一康洋指出，在高雄、台灣三井不動產也與華友聯在鳳山推動住宅開發案，同時也正開發商業設施「LaLaport」，而高雄經貿段位於亞洲新灣區，此區未來發展潛力可期，包括鴻海（2317）也在此投資，與台南高鐵特區一樣備受矚目，接下來集團將充分運用自身在日本累計開發24萬戶住宅的豐富經驗，打造未來在高雄的代表作。

久一康洋表示，目前台灣三井不動產集團在台灣從事商業設施、住宅、飯店等開發與經營，未來也將積極展物流與綜合開發等新業務，希望這次與華友聯聯手為台灣南部帶來更多繁榮與活力。

華友聯董事長陸炤庭表示，台南住宅開發案為武東段164地號，基地2,133坪，由曾永信建築師事務所精雕細琢，地點位於歸仁區沙崙，緊鄰MITSUI OUTLET PARK 台南，擁有雙鐵共構且鄰近台86快速道路，迅速串聯國道1號及3號國道，基地周邊正對智慧綠能科學城、醫療、大學、AI科技等相關產業，地理位置優越。

陸炤庭指出，台南武東段案擁有良好的棟距視野，目前暫定規劃為地上21樓、戶數共約222戶，坪數約介於23至49坪的住宅開發，值得期待。

至於高雄住宅開發案為經貿段5小段1-1地號案，陸炤庭表示，該案基地2,362坪，由張文明建築師事務所擘劃，地點就在高雄一心一路與和平三路交叉口，鄰近亞灣特區及捷運紅線、輕軌。

陸炤庭指出，高雄經貿段案目前暫定規劃為樓高24樓、坪數約25至53坪產品，總戶數約379戶的住商混合大樓，未來將與其他建案結合，塑造為市區中少有的寬闊中庭及棟距規劃。這次雙方進一步合作，期待以最扎實的在地經驗，結合日本不動產在住宅開發所累積的經驗與專業知識、聯手擘劃高雄新住宅模式，目標打造一棟能成為亞灣特區的精緻住宅大樓新地標。

深耕南台灣建築國內上市建設品牌-華友聯開發與日本三井不動產集團台灣法人公司台灣三井不動産，繼2022年底雙方第一次合作位於高雄衛武營旁優質住宅大樓後，雙方目標及理念相同、合作愉快，今(26)日雙方再度攜手合作，宣布共同打造「台南武東段164地號」、「高雄經貿段土地」。陳美玲攝影。
深耕南台灣建築國內上市建設品牌-華友聯開發與日本三井不動產集團台灣法人公司台灣三井不動産，繼2022年底雙方第一次合作位於高雄衛武營旁優質住宅大樓後，雙方目標及理念相同、合作愉快，今(26)日雙方再度攜手合作，宣布共同打造「台南武東段164地號」、「高雄經貿段土地」。陳美玲攝影。
華友聯與台灣三井不動產集團合作的高雄住宅開發案為經貿段5小段1-1地號，基地2,362坪，由知名張文明建築師事務所擘劃，地點位於高雄一心一路與和平三路交叉口，鄰近亞灣特區及捷運紅線、輕軌，暫定規劃樓高24樓、坪數約25-53坪，總戶數約379戶之店住大樓。圖為該案3D示意圖。華友聯提供
華友聯與台灣三井不動產集團合作的高雄住宅開發案為經貿段5小段1-1地號，基地2,362坪，由知名張文明建築師事務所擘劃，地點位於高雄一心一路與和平三路交叉口，鄰近亞灣特區及捷運紅線、輕軌，暫定規劃樓高24樓、坪數約25-53坪，總戶數約379戶之店住大樓。圖為該案3D示意圖。華友聯提供

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