華航攜手必比登雙月 推出獨家雞湯麵等6款機上餐
中華航空今天宣布，與蟬聯7年米其林必比登推薦的雙月食品社合作，推出6款只有華航機上吃得到、有家的味道的雞湯麵等餐點，4月1日上線。
華航空品營銷處長曹志芬說，雙月食品社秉持為家人料理的初心，嚴選台灣優質食材，每口都蘊含對健康與美味的堅持，與華航理念相同，雙方從談合作到做出有家的味道，並能在高空享用的雞湯麵等餐點，尤其要確保經過冷凍、解凍的麵條仍能保有Q彈口感，非常不容易，花了約1年時間才做出理想成果。
雙月食品社長賴永晟說，機上餐點的標準較高，研發過程花了較長時間測試，例如，第1次做出的湯麵，原本以為口味適中，結果試吃發現胡椒味太濃，口味太辣，只好重新調整。
華航4月1日起將於台灣出發的北京、上海浦東、上海虹橋、首爾仁川、曼谷、胡志明市及新加坡商務艙航線，提供精緻湯麵私餐，首波登場菜色以「鮑魚柚香雞湯凍山藥泥佐油醋汁」為前菜，主菜是「酸菜白肉干貝雞湯麵」，以雙月招牌雞湯為基底，點心是「剝皮辣椒肉包」。
4月1日 ，台灣飛往日本的航線（沖繩、石垣島及鹿兒島除外），經濟艙首波推出「松露醬燒牛肉飯」，以雙月經典的黑松露醬拌炒。
雙月也替華航商務艙設計「凝脂白肉翠沙拉」、「鮑魚佐黑川雞湯麵」及「美顏干貝雞湯蘊麵」、「香煎松露蘿蔔糕」，經濟艙有復古台味的「蔥鹽雞絲飯」及「剝皮辣椒炒雞丁飯」，未來依時序更換。
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