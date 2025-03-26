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太子建設砸7.68億元包下「統一國際大樓」27樓 每坪222.8萬元創高

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
商辦需求熱絡，台北市信義計畫區「統一國際大樓」，今年1月交易高樓層、27樓戶別，買方太子建設以總價約7.68億元，包含6個車位坪數共430.15坪，換算每坪成交單價約222.8萬元，創下國內商辦單價新高紀錄。陳美玲/攝影
商辦需求熱絡，台北市信義計畫區「統一國際大樓」，今年1月交易高樓層、27樓戶別，買方太子建設以總價約7.68億元，包含6個車位坪數共430.15坪，換算每坪成交單價約222.8萬元，創下國內商辦單價新高紀錄。陳美玲/攝影

商辦需求熱絡，台北市信義計畫區「統一國際大樓」，今年1月交易高樓層、27樓戶別，買方太子建設以總價約7.68億元，包含6個車位坪數共430.15坪，換算每坪成交單價約222.8萬元，創下國內商辦單價新高紀錄。

觀察歷史交易，該戶前一手屋主2019年以5.5億元購入，持有六年後轉手帳面增值2億1,856萬元，增幅高達四成。

此外，台北士林區豪辦「欣翰士林官邸」，去年底有買方一口氣買下同層兩戶，低樓層兩戶總計3.4億元，總坪數共415.14坪，換算每坪成交單價分別為95.9萬元、96.1萬元。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，政府打炒房以住宅為重點，對商用不動產的限制較少，私法人購買商辦免經許可，加上國內產業發展仍活絡，近年北市精華區豪辦的租金水位又持續上揚，因此有自用需求的企業，在商用市場購屋佈局的仍屬積極。

第一建經研究中心副理張菱育指出，台北市億元級辦公室交易買方多半是上市櫃公司，或是大型科技業主，空間坪數需求高。目前內科的產業聚落群聚效應高，但供給飽和，商辦供給延伸到外圍潭美段、舊宗段，以及大直商圈，且這類新型商辦規劃既有上千坪大坪數，也有百坪戶別，提供大企業總部規劃，或潛力新創產業進駐，布局上具彈性，成為商辦市場的新焦點。

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