台灣電商競爭激烈 momo：用AI布局 成長仍是今年最重要課題

台灣電商競爭激烈，電商龍頭富邦媒momo仍力拚突圍，將進一步深化AI與數據應用，擴大技術布局，推動電商市場進入下一個成長階段，為消費者、品牌夥伴與商家創造更高價值，總經理谷元宏表示，雖然大環境仍充滿不確定性，但「成長」會是今年最重要的課題。

谷元宏表示，去年以來包括對經濟前景不確定、關稅戰重啟等因素，消費比較遲緩，且民眾的出國潮持續高漲，短期也沒有消退趨勢，導致消費力移轉到海外，也影響到消費者的支出分配。

富邦媒去年營收1125.6億元，年增3%，但1月營收91.5億元，年減5.3%，罕見出現負成長，但谷元宏表示，營收成長趨緩，但用戶購買頻次是健康的，且新進客人有成長，也代表年輕化是有效果的，「光看營收沒有辦法代表市場份額」。

谷元宏表示，平台電商「mo店+」發展迅速，上架商品已突破百萬件，成為眾多商家數位轉型的重要推動力，今年將進一步擴大平台電商規模，透過AI數據賦能商家，提升智能推薦與精準行銷能力，幫助品牌與個體商家強化市場競爭力。

谷元宏也說，momo將加強供應鏈資源整合，優化站內流量與數據分析，提升平台電商的經營效益，既有零售電商業務將深化品牌直營模式，強化行銷資源與供應鏈整合，確保消費者獲得穩定且高品質的商品，打造最具競爭力的多元電商生態系。

至於電商最重視的物流，谷元宏表示，為強化供應鏈韌性與物流配送效率，配合SDC（南區儲配運輸物流中心）加入營運，也啟動「南北倉儲整合計畫」，透過智能化倉儲管理與物流基礎建設升級，確保商品在南北倉儲的分配更加均衡，提升倉儲坪效與配送速度，進一步強化「一日到貨生活圈」。

谷元宏也說，momo導入AI技術進行商品智能分流入庫與動態調撥，提升庫存管理精準度，降低作業成本，並透過會員配送地址標籤化，提高配送準確度與物流運籌效率，子公司富昇物流也將同步擴大車隊規模，優化路線規劃，以應對日益增長的市場需求，確保momo在電商物流競爭中的領先地位。