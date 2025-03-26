2025台北國際自行車展登場 多國買家來台找商機

由外貿協會主辦的2025台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）、台灣國際運動及健身展TaiSPO雙聯展26日於南港展覽館登場，國內外指標大廠美利達MERIDA、巨大GIANT、桂盟KMC等展出新產品外，今年吸引80國來台找商機。

今年自行車展以四大核心主題串接展覽亮點，包括創新動能（Innovation Drive）、永續前行（Green Forward）、智慧騎乘（Smart Cycling）及騎行生態圈（Cycling Ecosystem），勾勒產業新風貌；其中創新動能展會聚焦技術創新與新創企業的崛起，匯集來自6國11家新創企業，展示AI智慧騎行技術、電動化解決方案、ESG永續應用及新型商業模式。 2025台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）今天於南港展覽館登場，圖為巨大 GIANT 執行長劉素娟。記者胡經周／攝影 2025台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）今天於南港展覽館登場，美利達MERIDA董事長曾崧柱（前左）向來賓介紹自家產品。記者胡經周／攝影