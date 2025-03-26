2025台北國際自行車展 美利達亮相全新電輔車引領騎行新潮流

美利達（9914）於2025台北國際自行車展發表全新電輔車，推動市場創新與騎行體驗升級，美利達董事長曾崧柱認為自行車通路庫存逐步消化，今年可望愈來愈好。美利達因應市場的變動，採取多元產品布局，提供客製化騎行體驗，發表全新電輔車系列，滿足多元騎行需求。

2025年台北國際自行車展正式登場，美利達（MERIDA）此次展會推出多款全新電動輔助自行車（E-Bike），涵蓋登山、通勤與長途騎行需求，展現品牌在電輔車技術領域的持續創新與突破。此外，美利達也分享了對市場回溫的觀察，並強調穩健發展策略，持續提供高品質產品與創新服務，為自行車產業注入更多動能。

隨著全球電輔車市場持續成長，美利達於本次展會推出高階全避震登山電輔車e160 SL 10K（eMTB），建議零售價為39.8萬元，碳纖維車架搭載BOSCH頂級馬達，提供強勁的動力支援，整車重量不到20公斤。

e140是一款高階全避震電動登山車（eMTB），建議零售價為12.8萬元，搭載Shimano EP801頂級馬達，提供強勁的動力支援。

上述兩款車型採用美利達獨家的Agilometer Sizing（靈敏度尺寸系統），讓騎士能根據個人騎乘偏好選擇適合的車架尺寸，而不受傳統身高限制。此外，美利達也在台灣市場推出eB9與eBT兩款全新電輔車，適用於多功能騎行，建議零售價皆為10.8萬元，為騎士帶來更靈活的電輔選擇。

美利達表示，隨著電輔車逐漸成為全球騎行趨勢，本次發表的全新產品不僅強化技術表現，亦希望透過更完善的產品陣容，讓更多騎士享受電輔車帶來的全新體驗。除了上述三款新車，美利達也將展出多款備受國內外市場期待的平價車款，這些新車預計於下半年正式上市，為不同騎士需求提供更多選擇。

除了電輔車外，美利達也積極推動高階車款的客製化體驗。目前開放客製的車架組包含兩款深受專業騎士喜愛的頂級公路車：斯特拉（SCULTURA）與瑞克多（REACTO），皆為世界一級職業車隊指定使用，兼具空氣力學與騎乘效率，適合競賽與高強度訓練。

騎士可透過客製化服務，依個人偏好選擇塗裝風格與尺寸設定，打造真正專屬的騎行裝備，滿足多元化的騎乘需求。