千禧之愛基金會攜統一超商 OPEN 將健康出動 培育學童成為家庭健康長

台灣成人三高問題嚴重，更被總統納為「健康台灣」重點施政項目。如何提高疾病防治意識，除了每年鼓勵更多成人參與健檢外，也仰賴民眾平時自我檢測。為此，統一（1216）集團千禧之愛健康基金會2012年起即開始至全台國小舉辦「健康出動到校園」活動，培養國小3~4年級學童成為「家庭健康長」，學習幫家中成人量腰圍和小腿圍，提醒父母及長輩居家即可自我檢測代謝症候群和肌少症二大生活習慣病風險指標。

本活動還搭配每年抽出10所OPEN將、LOCK醬到校衛教表演的機會，自2012年開辦以來，OPEN將已走訪101家國小，教育超過63萬名師生，帶來健康教育與歡樂。

量腰「繪」健康，百校參與、萬名學童家庭一起實踐健康

2024年度本活動分二階段進行，第一階段之「個人獎」以「量腰『繪』健康」為主題，結合「畫尺比賽」，共吸引全台101所學校報名參加，索取近1.6萬份學習單及量尺。

參賽學校帶領學童於基金會發放的空白量尺上彩繪健康生活原則，並以完成創作之量尺測量及記錄家人的腰圍和小腿圍後繳回參賽，共收件逾6,000件，作品裡充滿各式小朋友們對於「健康」的理解，從運動、健康飲食到充足睡眠都有，也有令人會心一笑的可愛創意，類似食物百匯(繪)、運動百匯(繪)。

畫尺作品經中華民國兒童美術教育學會鍾璧如副理事長、台灣營養學會常務理事曾明淑教授、肥胖公衛專家高雄榮總職安室祝年豐主任和千禧之愛健康基金會陳欣勵執行長組成之評審團隊決議，總共選出特優20名、優選40名和佳作100名，其獎狀及獎金已於2月透過學校頒發，盼能給予用心創作之學童鼓勵。

健康出動到校園：寓教於樂，學習健康量測及均衡飲食

第二階段，基金會自繳件達標學校中抽出10所辦理衛教活動作為「團體獎-校園出動」，由基金會攜OPEN將和LOCK醬到校進行衛教表演，與學童相見歡。

今年度走訪宜蘭柯林、花蓮瑞穗、苗栗城中、雲林口湖、高雄坪頂、桃園興國、台南善化、台中潭陽、金門上岐和金門多年等國小，遍及全台含離島共9個縣市，也包含基金會特別保留名額的原民及偏鄉小學，合計接觸近2200名師生。

活動內容不只幫學童複習健康腰圍、小腿圍的測量標準，也結合與學童息息相關的「健康體位」，介紹「我的健康餐盤」和健康均衡的早餐組合，例如超商容易購買又營養的地瓜+鮮乳、茶葉蛋+燕麥穀奶等，再搭配全校皆可參加之「OX挑戰賽」和「賓果連線」，讓學童在遊戲過程中也學會識別早餐組合中的六大類食物、了解均衡飲食的意義。