每2件就有1件！北市這兩區買房一半選這種產品

近年北市房價高昂，小坪數住宅受歡迎，永慶房產集團根據實價登錄資料，統計近五年台北市各行政區25坪以下住宅交易占比及房價。數據顯示，中山區與萬華區小宅交易最熱，占比雙雙突破五成，已成區域主力產品。

根據統計，2024年台北市25坪以下住宅交易占比最高的區域分別為中山區的51%與萬華區50%，亦即每兩件住宅交易，就有一件是小宅。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，中山區為商圈成熟、捷運與公車路網密集，成為年輕與單身族群購屋熱點，該區房價較高，小宅因此獲得首購族與投資客青睞，尤其是電梯大樓與捷運沿線物件最為搶手，建商亦多推出小宅產品。

萬華區鄰近蛋黃區，具備完善生活機能與相對親民的房價，成為預算有限購屋族的首選，吸引不少希望入主北市門牌的年輕、小資購屋族群進場，因此市場對於小坪數住宅的需求仍相當多。

另外，大同區小坪數住宅交易占比從2020年的29.6%大幅上升至47.2%，成長幅度高達17.6個百分點，為全市增幅最多的區域。

陳金萍表示，大同區交通網絡與生活機能完善，房價相較周邊蛋黃區區更具優勢，加上危老重建與西區門戶計畫等政策帶動，小宅推案眾多，推升交易熱度。

房價部分，大安區與中正區25坪以下住宅每坪均價皆衝破百萬。大安區平均單價達117.5萬元，穩居北市第一；中正區則以每坪104萬元位居第二。