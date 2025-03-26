投資房產應該改買這類產品？他持有6年賺2.1億

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經濟日報／ 記者游智文／即時報導
2024年台北交易量前三名億元商辦。圖／台灣房屋提供
2024年台北交易量前三名億元商辦。圖／台灣房屋提供

實價揭露，信義計畫區「統一國際大樓」，去年底高樓層戶交易，成交總價約7.68億元，包含6個車位坪數共430坪，換算單價約222.8萬元，創全台商辦單價新高紀錄。

觀察歷史交易，該戶前一手屋主2019年以5.5億購入，持有6年後轉手帳面增值2億1,856萬元，增幅高達4成。

此外，台北士林區豪辦「欣翰士林官邸」，去年底有買方一口氣買下同層兩戶，低樓層兩戶總計3.4億元，總坪數共415.14坪，換算單價分別為95.9萬元、96.1萬元。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，政府打炒房以住宅為重點，對商用不動產的限制較少，私法人購買商辦免經許可，加上國內產業發展仍活絡，精華區豪辦近年的租金水位又持續上揚，因此有自用需求的企業，在商用市場購屋布局的仍屬積極。

觀察2024年台北億元商辦交易量前三名，由士林豪辦「欣翰士林官邸」9筆奪冠，第二名為內湖「興富發T1」5筆，第三名則是中山區「大直豐匯」、「國票金控大樓」各成交3筆。

陳定中說，「欣翰士林官邸」坐落北士科、內科兩大產業聚落的中間點，且捷運交通便利，對企業洽公頗有優勢，單戶百坪起跳的大器規劃，也符合企業設立總部的需求。

他表示，北士科內已落成的商辦建案仍不多，使該案對有立即性自用需求的企業更具吸引力，特別是具地緣性的買家，對區域發展的認同度高，深化耕耘的態度也更踴躍。

第一建經研究中心副理張菱育指出，億級辦公室交易買方多是上市櫃公司，或大型科技業主，空間坪數需求高。

內科供給飽和，商辦供給延伸到外圍潭美段、舊宗段，以及大直商圈，且這類新型商辦規劃既有上千坪大坪數，也有百坪戶別，提供大企業總部規劃，或潛力新創產業進駐，佈局上具彈性，成為商辦市場的新焦點。

士林豪辦「欣翰士林官邸」，成為2024年最賣的億元商辦。圖／台灣房屋提供
士林豪辦「欣翰士林官邸」，成為2024年最賣的億元商辦。圖／台灣房屋提供

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