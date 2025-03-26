喜歡 MG 的消費者看過來 官網公告 ZS 1.5L 旗艦版恢復正常銷售

喜歡MG品牌的消費者看過來！MG官網26日上午11點公告，熱門車款ZS 1.5L 旗艦版恢復正常銷售。MG品牌雙休旅主力車型目前皆已恢復正常銷售，MG Taiwan日前公布價格調整幅度僅2至3萬元，低於市場預期。

繼今年元月份HS 1.5T 旗艦版符合規範後，MG品牌雙休旅主力車型目前皆已恢復正常銷售，而MG品牌將持續全力配合政策，加速提升其他車型在地化供應鏈合作價值比率。

目前共HS 1.5T旗艦版與ZS 1.5L旗艦版兩款旗下主力雙休旅車型恢復正常銷售。MG品牌立場重申 ，全力配合政策，持續加速提升在地化供應鏈合作價值比率 。

MG品牌全力配合政策並積極加速提升在地化價值比率，隨著MG品牌旗下主力雙車型陸續恢復正常銷售，市場信心回穩，預期MG銷量將止跌回升，為中華汽車帶來營運助力。