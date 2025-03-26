企業外包案件預算今年可望達1.5億元 韓語口譯需求高

據獵人頭公司瑞星管顧（Rising Management Consulting）2024年人力缺口調查報告顯示，台灣正式進入高人力通膨時代，企業紛紛選擇「商業委外」的方式解決單次性業務需求，數字科技旗下的數位外包接案平台「出任務」網站數據亦顯示，76%案主為企業身份，發案頻率占比高於個人，代表企業需求主導外包接案市場規模。出任務網站預估2025年整體外包市場商機有望達1.5億元。

受到通膨影響，使得實質薪資萎縮，上班族只能透過「開源」方式替自己增加收入，據出任務網站數據顯示，2024年外包接案市場由「有正職工作的上班族」佔大宗(76%)，兼職接案主因則為「增加存款(佔75.3%)」、「生活費不足(佔46.9%)」。

出任務針對旗下會員調查「高收入兼職工作類型」，結果顯示「兼職年收入10萬元以上」工作者中，有34.8%為「企業顧問/企業講師」的上班族，此類型工作內容多數為協助企業進行轉型、給予營運建議或商業模式健檢，及企業內部訓練講師等；「兼職年收入50萬元以上」工作者中則由「錄影/影片拍攝」占比第一，代表自媒體世代帶動影像需求大幅增加、案件金額攀升，從腳本發想企劃到後製剪輯的一條龍服務，讓影片拍攝成為少數高兼職收入的接案項目之一。

韓國明星亞洲市場經營策略受限於對岸禁韓令，使得台灣成為日本市場外的「首選」地區，專場、拼盤演唱會、見面會百花齊放，2024年幾乎每周都有韓星活動，韓語文字翻譯、即時口譯案件數量與預算逆風狂飆，其中即時口譯平均預算來到41,193元，相較2023年成長逾5倍、文字翻譯預算亦成長超過1.74倍。

除韓語翻譯需求成長外，據出任務網站數據顯示，2024年預算成長最大外包案件類型為財務會計、法律諮詢、企業顧問等的「專業顧問」，漲幅為102.2%，其次依序為「攝影娛樂(+54%)」、「平面設計(+24.3%)」。「專業顧問」案件類型中以「財務會計」需求增加最為明顯，因企業從規劃借貸、記帳、繳付營業稅，乃至於長期財務規劃皆需仰賴專業會計師協助，且在每年報稅季前需求明顯增加。。