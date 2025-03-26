王品雙品牌進駐屏東太平洋 聚、品田牧場開幕大放送

王品集團旗下「聚 日式鍋物」、「品田牧場」，將於3月28日共同進駐屏東太平洋百貨B1美食街，歡慶品牌盛大開幕，3月28日-4月30日憑開幕DM到「聚」屏東太平洋店內用消費點雙人瀑布聚，就送鮮蝦一份。「品田牧場」3月28日-4月13日，平日到「品田牧場」屏東太平洋店用餐，2人同行並完成拍照打卡，享第2客6折優惠。

根據網路媒體調查，有52.1%台灣人一週外食2-7次，相當於每天最多有一餐外食，其中外食選擇又以「百貨美食街」獲得28.3%的票數最高。看好美食街集客力強、品牌曝光度高且無明顯用餐低峰期，因此王品近年也積極調整展店方向，讓品牌進駐百貨公司，像是「聚 日式鍋物」、「品田牧場」屏東太平洋店，選擇進駐B1美食街外，特別挑選手扶梯旁駐點，醒目招牌讓逛街民眾一下樓就能看見。

「聚 日式鍋物」屏東太平洋店，除了經典雙人海陸瀑布聚、高人氣聚寶熊牛奶湯和麻辣湯外，還有多款消費者熱愛的日式湯頭，自助吧多達150多種品項，提供新鮮蔬食、魚板，還有烏龍麵、牛肉壽喜燒飯等多款副食、飲品和霜淇淋無限暢吃。門店以4人桌型為主，最多能容納百人，最適合親子客聚餐。3月28日-4月30日憑開幕DM，到屏東太平洋店內用消費點雙人瀑布聚，直接加菜送鮮蝦一份。

選在3月28日同一日開幕的「品田牧場」屏東太平洋店，套餐最低298元起，就能大啖塔塔香酥魚排、黃金章魚燒豬排和香酥雞排咖哩等多款人氣套餐。另外歡樂吧提供高麗菜絲、飲料、越光米飯、味噌湯無限吃到飽。3月28日-4月13日平日到屏東太平洋店消費並完成拍照打卡，2人同行享第2客6折優惠，揪團多吃多賺。