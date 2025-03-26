2025台北國際自行車展及台灣國際運動及健身展開跑 80國來台找商機

外貿協會主辦的台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）及台灣國際運動及健身展（TaiSPO）於3月26日至29日盛大開幕，國內外指標大廠美利達（9914）MERIDA、巨大（9921）GIANT、桂盟（5306）KMC等展出新產品外，今年吸引80國來台找商機。

外貿協會董事長黃志芳分析，本屆規格再創新高，雙展共計1,200家參展企業，合計使用4,350個攤位，站穩全球高階自行車及運動健身產業供應鏈密度最高的商洽平台，兩大新創展區Bike Vision、Sport-bilities專區擴大徵集國際新創團隊加入，持續打造亞洲最具話題的自行車及運動健身產業展覽。

2025年TAIPEI CYCLE以「創新動能」、「永續前行」、「騎行生態圈」、「智慧騎乘」為四大核心，搭配「Ride the Revolution」口號，展現對未來產業發展的期許。

黃志芳指出，除了有國內外指標大廠美利達MERIDA、巨大GIANT、桂盟KMC、SRAM、SHIMANO、愛地雅（8933）IDEAL及正新（2105）Maxxis等知名品牌外，同時有歐洲館及日本館兩大國家館帶來多樣化的國際品牌，國際展商參展規模達20%，亦有多家企業看好電動自行車市場，成為展覽中跨域展出的新亮點。

兩展新創專區科技鏈結各有看頭，Bike Vision新創展區評選出來自6國共11家國際自行車新創團隊，領域涵蓋電動化、智能化、永續發展及顛覆性商業模式。展覽前兩日將舉辦Pitch&DEMO，由入選新創業者展示創新技術及商業模式，並舉辦Vision Salon，邀請到產業大師包含Specialized Bicycles副總Bob Margevicius、宏碁智慧移動事業處蔡傑智處長及龢諧科技系統應用研發處許致維總監，親身傳授供應鏈重組之轉型商機與產業心法，掌握產業趨勢。

曜越科技（3540）Thermaltake因企業深厚的單車文化，另以曜越單車Thermaltake Bicycle品牌參展，展示公司代理的海內外高階單車品牌；傳統健身器材大廠岱宇國際（1598），除持續支持TaiSPO外，也在TAIPEI CYCLE增加曝光，強打城市通勤品牌City e-Bike，推廣綠色騎行；宏碁（2353）集團子公司倚天酷碁、台達電子（2308）也連續3年參加TAIPEI CYCLE，跨域呈現電動自行車及電機系統的最新發展。

TaiSPO作為台灣歷史最悠久的運動產業商展，今年邁入50周年里程碑，知名大廠全員到齊，包含健身器材雙雄喬山（1736）JOHNSON及岱宇DYACO、重訓器材廠眾成工業JOONG CHENN及宙隆ALLTRADE、專業球類品牌百洲CONTI等，隨著室內健身的新興多樣化，例如風靡歐美日韓的器械皮拉提斯，也吸引到奉朴文化及芳馥健康等業者，原汁呈現來自韓國的皮拉提斯床。

擁有死忠愛好者的水下運動，今年潛水專區建構更佳完整產業鏈，共有18家參展商呈現潛水裝備、水下攝影、課程教學、郵輪旅遊，亮點廠商除了有國內知名衛浴大廠HCG集團成員的亞迪LAZULI，首次於TaiSPO展示全台灣製造的頂級碳纖維蛙板，國外參展商有全球最大海洋探索和潛水員國際組織PADI、以及新加坡豪華潛水旅遊服務商SOLITUDE WORLD，來臺探索蔚藍深海的潛水商機。

運動科技新創專區Sport-bilities攜手「ASPN運動科技創新加速器」，邀請11家國內外新創業者共同呈現運動傷害預防、智能重訓、智慧場館營運及戶外軌跡定位等最新應用。科技應用結合大健康Wellness意識，健康創新包含注重個人身心健康的友善平台、運動水分智能補給與推廣全齡運動，減少高齡者肌少症的運動促進與復健醫學。

產業人士引頸期盼的產業論壇，TAIPEI CYCLE自行車產業論壇推出「Beyond Biking出騎致勝」，邀請KOM登山賽、環義、GRAND CYCLE TOYKO等知名國際賽事代表，親自現身介紹自行車經濟的五大面向，品牌加值、城市共生、文化交會、生活共融與在地影響，見證城市間如何透過運動賽事，騎向市場經濟，並兼顧觀光與環境永續的新篇章。

TaiSPO運動健身產業論壇「Fitness For All全面啟動」，上午國際場從全球健身商機下探討歐洲與亞太市場的健身房布局、深化會員關係及互動，國際級講師包含英國知名健身品牌Watson Gym Equipment亞太區執行長Robert Sawhney、歐洲運動用品零售商聯盟FEDAS執行董事Michael Nendwich；下午場深入臺灣健身房市場，剖析管理、金流與商模的三大經營要點、場所選址與法規，並探討最新型態健身房的創新策略思維。